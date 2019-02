Vítkovice nasázely devět gólů, Sparta doma nestačila na Olomouc

Hokejisté Litvínova podlehli v 46. kole extraligy doma Třinci vysoko 0:5 a prohráli s Oceláři už podesáté za sebou. Slezané tak zabrali po třech porážkách v řadě a upevnili si čtvrté místo v tabulce. Verva prohrávala už v 10. minutě 0:3 a ztratila body v boji o desítku pro play-off. Třinecký gólman Šimon Hrubec si připsal páté čisté konto v sezoně, dvakrát za vítěze skóroval Martin Růžičk

Úřadující vicemistr chtěl předešlé porážky a začal aktivně. V první šanci se ve 2. minutě ocitl Dravecký, na druhé straně neměli přesnou mušku Válek a Graborenko. V šesté minutě nahrál chybně o zadním mantinel Trávníček k Růžičkovi, který ale na Januse nevyzrál.

Další chyby domácích už ale Oceláři trestali. V osmé minutě po rychlém protiútoku našel Marcinko rozjetého Rašku, který blafákem do bekhendu otevřel skóre. Sedmnáctiletý útočník tak v pátém extraligovém utkání oslavil premiérovou branku.

Přesně za minutu se Třinec radoval znovu. Vrána po průniku po pravé straně našel ideálně Růžičku, který zakončil do odkryté branky. Za další 52 sekund už to bylo 3:0. Gernát obral v obranném pásmu o puk Petružálka, přečíslení zakončil sám přesnou střelou z levého kruhu.

Litvínov nabízel soupeři šance dál. Zvýšit mohl z dalšího úniku Svačina, ale Janus zasáhl. V 18. minutě mu při Trávníčkově vyloučení pomohla k pravá tyč.

Ve 23. minutě se opět snadno dostal do dobré střelecké pozice na levém kruhu Svačina, vymetl protější horní roh a Janus přenechal své místo v brankovišti Petráskovi.

Domácím se nepodařilo zkorigovat skóre v první přesilovce při trestu Ondřeje Kovařčíka. Petrásek zase odolal při trestech Trončinského a Trávníčka, přičemž druhé oslabení zkrátil Hrňův faul. V 39. minutě měl největší šanci domácích v utkání Jurčík, ale Hrubec držel čistý štít.

V úvodu závěrečného dějství nepřekonal po Petružálkově přihrávce třineckého gólmana ani Mikúš. Hrubec si poradil i s Jurčíkovou střelou. Do dalších šancí ale Třinec domácí nepouštěl a bez problémů si pohlídal bezpečný náskok.

V 54. minutě po Vránově přihrávce dovršil výsledek kanonýr Růžička. Litvínov se nedokázal prosadil ani v 94 sekund trvající přesilové hře pěti proti třem.

Vítkovice si zastřílely

Hokejisté Vítkovic rozdrtili Chomutov 9:1 a razantně ukončili svou čtyřzápasovou sérii bez vítězství. Hvězdou zápasu se stal autor hattricku Roman Szturc. Ostravský celek zaznamenal nejvýraznější extraligové vítězství od 5. února 2005, kdy doma převálcoval Vsetín 8:0. Vítkovice na domácím ledě zvítězily podesáté za sebou.

I bez nadále zraněné brankářské jedničky Bartošáka odehrály Vítkovice takřka idylický zápas. Už v čase 3:42 vedly 3:0 a o výsledky bylo vzhledem k odevzdanosti soupeře v podstatě rozhodnuto.

Domácí vměstnali úvodní tři branky do pouhých 76 vteřin. Sztruc nejprve pohotově usměrnil za Petersova záda Výtiskovu ránu od modré čáry a o 50 sekund později tentýž hráč nadvakrát zakončil rychlý brejk. Vzápětí Gregorc křížným pasem vyzval Lva, který bez přípravy z úhlu zavěsil pod břevno a Peterse vyhnal na střídačku.

Vítkovice si po sérii venkovních nezdarů na špatně hrajících Pirátech dokonale zchladily žáhu. Ojedinělou příležitost za stavu 0:3 promarnil Koblasa a ve 13. minutě naopak Schleiss z druhé vlny přesnou střelou pohotově dokončil další ofenzívu Vítkovic.

Vítkovice utěšeně zvyšovaly vedení i ve druhé části. Hostům nepřála ani štěstěna, Knot si ve 27. minutě srazil Trškovo nahození do vlastní branky. Pak znovu vynikl i domácí brankář Dolejš, který zmařil Vantuchovo sólo.

Ke konci druhé části už byli Piráti na ručník. Tybor se zmocnil odraženého puku a přidal šestou branku, poté hattrick završil Szturc, který ujel v oslabení a poslal puk mezi Pavlátovými betony posedmé do chomutovské sítě.

Dolejš po Knotově ráně ochránil svou nulu i s přispěním tyčky, zatímco na druhé straně zachytil odražený kotouč před Pavlátem Zdráhal a skóroval poosmé.

Chomutov se blížil potupné desítce, v 50. minutě ji na pár okamžiků Pavlát oddálil chyceným trestným střílením Tybora. Jenže hned v dalším střídání vypálil zápěstím Olesz a chomutovský gólman máchl do prázdna.

Ač Vítkovice dohrávaly v euforii, volání publika po desítce nenaplnily. Nakonec i Dolejš přišel o čisté konto, když ho v 52. minutě překonal Tomica. Piráti si ale i tak připsali nejvyšší porážku v sezoně.

Boleslav zvítězila v Pardubicích

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli na ledě Pardubic 5:2 a porazili tak Dynamo i počtvrté v sezoně. Rozhodující pro vývoj zápasu byla branka Radima Zohorny na 3:1 ze závěru druhé třetiny. Dynamo ve třetí části dokázalo jen snížit. Bruslařský klub zvítězil po dvou porážkách za sebou, ve kterých navíc vstřelil jediný gól.

Mladá Boleslav do zápasu vstoupila výborně a během pěti minut ujížděli na pardubickou branku Šťastný a dvakrát Zohorna, ale Kacetl držel bezbrankový stav. Další tutovou šanci nevyužil osamocený Němeček. Dynamo zahrozilo jen nedotaženým únikem Sýkory, a tak v 18. minutě šli boleslavští hráči zaslouženě do vedení, když se s trochou štěstí trefil na bližší tyč Skalický.

Dynamo srovnalo ve 24. minutě po velmi pohledné kombinaci, kdy se do zakončení dostal Eklund a kličkou překonal Růžičku. Zcela otočit stav pak mohli při oslabení Dušek a především Porseland, jehož samostatný únik boleslavský brankář zneškodnil. Pardubičtí si však především nepohlídali závěr boleslavské přesilovky, odešli střídat a rychlý protiútok proměnil střelou z mezikruží Kovačevič.

Po klidné pasáži se do šance prodral Machala, ale Růžičkovu branku minul, na druhé straně přestřelil Látal. Mladá Boleslav sice nevyužila ani jednu se svých pěti přesilových her, Dynamo naproti tomu hrálo jen jednu, přesto 41 vteřin před druhou sirénou utekla do dvoubrankového vedení. Další protiútok úspěšně zakončil na brankovišti důrazný Zohorna.

Pardubice dokázaly rychle odpovědět. Ve 43. minutě vybojoval Ihnacak puk a Sýkora rychlou střelou z prostoru před brankou vrátil Dynamo do hry. Jenže od té chvíle měli domácí hráči utrum, jejich optická převaha k vážnějším šancím nevedla. V 54. minutě pak čtvrtým gólem po hezké akci definitivně rozhodl Šťastný. Minutu před koncem ještě Klepiš trefil prázdnou branku a upravil na konečných 5:2.

Hradec opět vyzrál na Kometu

Hokejisté Brna prohráli ve šlágru s Hradcem Králové 0:3 a ani počtvrté v sezoně tak nedokázali Východočechy porazit. Celkově Mountfield porazil Kometu sedmkrát za sebou. Dvěma góly se na výhře hostí podílel útočník Radek Smoleňák, premiérové čisté konto v sezoně udržel Brandon Maxwell. Hradec Králové se výhrou posunul na druhé místo tabulky, Kometa klesla na šesté.

Kometa se musela obejít bez nemocného Muellera a od prvních minut bylo znát, jak moc jí nejlepší extraligový střelec chybí. Brno se sice v úvodu pokusilo o nápor, ale vzešel z něj pouze jeden nevýrazný pokus Erata, který ani střelou nebyl.

Hradec brzy začal využívat okénka ve hře domácích. První varování přišlo v šesté minutě, kdy Smoleňákova teč orazítkovala tyč. Vedoucí gól Východočechů padl v přesilové hře, kdy Cingel hledal před brankou volného spoluhráče, ale puk po nešťastné teči Michálka a zásahu Čiliaka skončil v síti.

O 62 vteřin později si první slabší chvilku v brněnském dresu vybral Čiliak, z téměř nulového úhlu jej prostřelil Smoleňák. A kdyby v závěru třetiny proměnil sólo Chalupa po chybě Štencela, mohlo být pro Brno, které v první třetině ani jednou nevystřelilo na branku, ještě hůř.

Do druhého dějství nastoupila Kometa jako vyměněná a to nejen proto, že do prvního útoku se místo Malleta posunul Erat. Brno zvýšilo důraz i rychlost, tlačilo se do branky a s tím přicházely i střelecké příležitosti.

Do slibných šancí se dostali Erat, Holík i Dočekal, ale jistý Maxwell se nenechal zaskočit. V pohodě hrající Hradec ustál brněnský nápor, vymanil se z tlaku a hájil dvoubrankové vedení.

Stejný ráz měla i třetí třetina. Hradec postavil na modré čáře těžko prostupný val, přes nějž se Kometa prosazovala jen velmi těžko. Tím pádem se také nedostávala do šancí. Střeleckého zmaru dosáhla Kometa v přesilovce, místo gólu naděje přišla trefa Smoleňáka, čímž bylo rozhodnuto

Liberec porazil Vary i počtvrté

Hokejisté Liberce porazili Karlovy Vary 3:1 a uspěli tak i ve čtvrtém vzájemném zápase v sezoně. Celkově přehráli Bílí Tygři Energii pětkrát za sebou. Gólem a asistencí se na výhře domácích podílel Marek Zachar. Liberec vede tabulku soutěže s náskokem šesti bodů na Hradec Králové, Karlovy Vary jsou po šesté porážce za sebou i nadále dvanácté.

Energie šla do utkání s šestnáctiletým Bednářem v brance a hosté začali zostra. Will tak musel hned v úvodu likvidovat gólovou šanci Kohouta. Poté dostali Bílí Tygři možnost přesilové hry, sehráli ji však velmi špatně. Nejenže Bednáře vůbec neohrozili, ale navíc sami inkasovali. Šmída obral o kotouč napadající Gríger a nadvakrát překonal Willa.

Odpovědět mohl hned vzápětí Redenbach, Bednář si připsal první ostrý zákrok. V 8. minutě už ale bylo vyrovnáno, výstavní střelou přes obránce se prosadil Zachar. Následně hráli Bílí Tygři další přesilovku, největší šance ale měli opět hosté. Hned dvakrát se do samostatného úniku dostal Flek, ani v jednom případě ale na Willa nevyzrál.

Do vedení tak šli po rychlém brejku domácí. Zachar našel mezi kruhy Krenželoka, který procedil kotouč mezi Bednářovy betony.

Druhá část příliš hokejové krásy nenabídla. Hra byla plná nepřesností a odehrávala se převážně ve středním pásmu. Do výraznější šance se dostal pouze Hudáček, jenž ale Bednáře nepřekonal. Na druhé straně pak nadělala Willovi problémy ostrá rána Podlipnika.

Skóre utkání se znovu pohnulo až v závěru druhé třetiny. V početní výhodě těžil z kombinace Filippiho s Lencem osamocený Hudáček a Liberec vedl o dvě branky.

Na tříbrankový rozdíl mohl zvýšit Lenc, tváří v tvář Bednářovi ale neuspěl. Západočeši se mohli dostat zpátky do hry v přesilovce, Plutnarovu dělovku však lapil spolehlivý Will. Následně se do brejku dostal Gríger, ani on ale svým blafákem Willa nepřekonal. Poté zahrozili také Severočeši, Lence ale znovu vychytal Bednář. Karlovarští se poté ještě pokusili o závěrečný nápor při hře bez brankáře, Liberec už si však své vítězství zkušeně pohlídal.

Sparta doma opět zaváhala

Hokejisté Olomouce vyhráli na ledě Sparty 3:1 a bodově se na svého soupeře dotáhli. Dvěma body pomohli k triumfu Hanáků útočníci Aleš Jergl a David Ostřížek. Pražané doma prohráli potřetí za sebou a celkově již počtrnácté v sezoně. V tabulce tak Sparta klesla na osmé místo.

Olomouc otevřela skóre ve čtvrté minutě. Obránce Blain zastavil unikajícího hráče hostů nedovoleně a rozhodčí nařídil trestné střílení. Irgl se jel pomalu, několikrát zamíchal s pukem a bekhendem vyzrál na brankáře Sedláčka. Opora hostů si tak připsala dvacátou trefu v sezoně.

Vzápětí se ale Irgl nechal vyloučit, jenže svěřenci trenéra Uweho Kruppa si v přesilové hře vážnější příležitost nevypracovali.

Domácí vyrovnali ve 12. minutě zásluhou premiérové extraligové trefy Silla. Kanadský útočník si sjel na zadní mantinel pro puk, obkroužil branku a bekhendovou střelou pokořil gólmana Konráda.

Hanáci si vzali vedení zpátky ve 23. minutě, kdy Hlaváč vypálil od modré a Sedláček inkasoval podruhé. Sedmnáctiletý slovenský bek skóroval stejně jako Sill poprvé v sezoně i v extraligové kariéře. Zatímco ale Sill hrál 42. zápas, Hlaváč nastoupil počtvrté.

Největší akce Sparty ve druhé třetině se paradoxně zrodila v oslabení. Švrček promáchl puk a Buchtele se dostal do samostatného úniku, nedokázal však přesně zamířit a nastřelil pouze Konráda. Za promarněnou šanci domácí vzápětí pykali. Hanáci vystihli ve středním pásmu špatnou rozehrávku Sparty a rychlé přečíslení zakončil střelou z pravého kruhu Ostřížek.

Na přelomu druhé a třetí části si domácí znovu zahráli v početní výhodě, ale ani tentokrát ji nesehráli úspěšně. Sparťané si v závěrečné dvacetiminutovce nedokázali vytvořit žádný tlak a Olomouc tak navázala na listopadový triumf v O2 areně (6:4).