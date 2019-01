Vítkovice přichází o dalšího beka, do Brna míří Baranka

Hokejisty Brna posílí třiatřicetiletý slovenský obránce Ivan Baranka, který dosud hrál extraligu za Vítkovice. V novém dresu by mohl nastoupit již v dnešním zápase 34. kola proti Karlovým Varům.

"Na konci této sezony mu u nás skončí smlouva. Zájem o něj projevila Kometa Brno a vzhledem k tomu, že už teď víme, že bychom nenašli shodu na finančních podmínkách nové smlouvy, využili jsme nabídky Komety už nyní," uvedl generální manažer a trenér Vítkovic Jakub Petr na klubovém webu.

Účastník tří olympijských her a čtyř světových šampionátů přišel do Vítkovic v roce 2016 a v české nejvyšší soutěži odehrál zatím 123 zápasů s bilancí 11 branek a 32 asistencí. Baranka v minulosti hrál za Spartak Moskva, Ufu, Omsk, Slovan Bratislava nebo Rögle. Působil i v zámoří a odehrál jedno utkání za NY Rangers v NHL.

"Bylo to velmi rychlé. Ještě ve čtvrtek ráno jsem trénoval ve Vítkovicích, po tréninku jsem si balil věci a naházel je do vaku. Přišla nabídka, kluby se takto domluvily, takže jsem tady a těším se na novou výzvu," řekl Baranka webu Komety po dnešním tréninku, který absolvoval po boku Ondřeje Němce.

Na nové angažmá se rodák z Ilavy těší. "Přišel jsem do klubu, který má nejvyšší ambice. Musím se rychle naučit systém, zapracovat se do týmu. Je to pro mě nová výzva. Přizpůsobím se a přijmu roli, která mi bude určená. Chci makat pro mužstvo, aby se mu v první řadě co nejvíc dařilo. Na svoje osobní statistiky nehledím, jediná statistika, která mě zajímá, jsou body do extraligové tabulky," uvedl Baranka.

Vítkovice budou nyní hledat za něj náhradu. "Budeme usilovně pracovně na tom, abychom nejpozději do konce přestupního období přivedli adekvátní náhradu," řekl Petr, který již v prosinci přišel o dalšího beka ze základního kádru. Do KHL odešel Marek Hrbas.