Vítkovice rozhodly šlágr v nájezdech, Gulaš hattrickem skolil Litvínov

Hokejisté Vítkovic zvítězili v duelu 38. kola extraligy nad Libercem 2:1 po samostatných nájezdech a svému soupeři na druhém místě tabulky se přiblížili na rozdíl jediného bodu. O deváté domácí výhře Ostravanů v řadě rozhodl v osmé sérii nájezdů Ondřej Roman. Bílí Tygři i přes prohru stáhli ztrátu na vedoucí Třince na dva body.

"Byl to další ze soupeřů v dlouhé sérii domácích zápasů, ve které jsme tady měli tři kandidáty na titul, a jsem rád, že hráči k tomu přistoupili, jak přistoupili. Ani v jednom z těch tří utkání jsme nebyli lepším týmem, ale v kontextu úterního utkání jsem rád, jak mužstvo zareagovalo. Do puntíku plnilo plán. Celkově musíme být maximálně spokojeni, že jsme uhráli plusový bod," uvedl vítkovický trenér Jakub Petr.

Zápas začal s neplánovaným třicetiminutovým zpožděním kvůli poruše rolby a ve svižně hraném úvodu jako první udeřili domácí. Hostům v šesté minutě po nevyužité přesilovce ujela patrně nejnebezpečnější dvojka současných Vítkovic, Will vyrazil ránu Stránského jen před Zdráhalovu hůl, která pak puk zblízka zametla do sítě.

"Někdy to tak je, že se ten začátek nepovede, ale jsem rád, že jsme rychle naskočili na tu vlnu, co jsme chtěli a odehráli tady dobrý zápas," konstatoval gólman Liberce Roman Will.

Liberec však stále výrazněji dával najevo svou kvalitu a druhá desetiminutovka úvodní části probíhala v jeho režii. Hosté se z tlaku dostali několikrát do šancí, ale Bartošák byl ve vítkovické brance jako skála a pokusy Lence či Filippiho ho nepřekvapily.

Vzhled utkání se příliš neměnil ani ve druhé části. Severočeši se snažili tvořit hru, častěji pobývali v útočném pásmu a soupeř vyčkával na brejkové situace. Vyloženou příležitost k vyrovnání promarnil v 36. minutě Filippi, jehož sólový nájezd zlikvidoval Bartošák. Následně se otevřel prostor pro únik i domácímu Zdráhalovi, který však tváří v tvář Willovi také selhal.

Intenzita liberecké aktivity vzrůstala konstantně s blížícím se koncem. Severočeši trávili ve vítkovickém pásmu celá střídání, Bartošák kryl ránu Kvapila a odolával až do třetí přesilovky hostů. Ve 48. minutě hosté vyšachovali rychlými přihrávkami domácí čtveřici a Kvapil zavěsil do prázdné branky.

"Čím dále utkání šlo, začali jsme tahat za delší konec. Hráli jsem proti urputné obraně soupeře a jsme rádi, že jsme uhráli bod," podotkl liberecký kouč Filip Pešán.

Pak se po dlouhé době při hře pět na čtyři usadily v pásmu i Vítkovice, ale Tybor Willa v gólové šanci nepřekonal.

Prodloužení mohl rozseknout znovu Kvapil, po jeho ráně ale domácí ochránila tyč. Vítkovice pak odehrály dvouminutovou přesilovku čtyři na tři sice v tlaku, avšak bez čisté příležitosti. Rozhodla proto až osmá série nájezdů, ve které se parádním blafákem prosadil Roman.

"Těší to hodně. Víme, že doma jsme silní. A do pauzy doma nehrajeme, to je škoda. Ani venku nehrajeme špatný hokej, doma se nám to daří vždycky nějak ubít, venku občas ne, tak doufám, že na to navážeme teď v Litvínově," dodal Roman.

Gulaš zařídil hattrickem další výhru

Plzeň rozdrtila Litvínov 7:1 a prodloužili svoji vítěznou sérii na pět zápasů. První třetinu ještě Severočeši přečkali s jedním inkasovaným gólem, během prostřední dvacetiminutovky ale domácí třemi trefami definitivně utkání ovládli a zbytek utkání v poklidu dohráli. Hattrickem a jednou asistencí zazářil plzeňský kapitán Milan Gulaš. Litvínovští prohráli popáté z posledních sedmi utkání.

"První třetina byla náročná. Konečný výsledek je trochu zkreslený. Ve druhé třetině se to lámalo a nám tam padaly góly," zhodnotil průběh utkání plzeňský obránce Peter Čerešňák, který pomohl k výhře dvěma góly a asistencí.

"Nevím, zda jsem někdy měl takový podobný zápas. Zrovna poprvé v sezoně přijeli sem do Plzně rodiče. Teď to společně oslavíme dobrou večeři. Zřejmě mi jejich přítomnost nosí štěstí," doplnil pětadvacetiletý slovenský reprezentant.

Již úvodní část patřila domácím. Ve druhé minutě ještě Kracík neuspěl tváří v tvář proti Janusovi, ale o pět minut později po rychlé kombinaci celého prvního útoku Indiánů překonal litvínovského gólmana z mezikruží Pour. Hosté nestíhali a pomáhali si fauly. Kanonýr Němec ovšem v přesilovce zblízka neuspěl. Litvínovští se směrem dopředu připomněli až v 15. minutě, kdy Trávníček ani opakovanou střelou nepřekonal ležícího gólmana Frodla.

Po pauze opět převzali iniciativu lépe se pohybující domácí. Ve 27. minutě Gulaš svůj únik během početní výhody po hákování Suchánka neproměnil, z následného střílení už ale po úspěšném forhendovém blafáku zvýšil na 2:0. O 50 vteřin později v pokračující přesilové hře přidal třetí branku ranou z voleje od modré čáry Čerešňák.

"Za stavu 1:0 jsem si pomohli góly v přesilovkách. To je moc důležité. Je to obrovské plus pro tým, když tím soupeři odskočí," pochvaloval si tři využité početní výhody během utkání čerstvě šestatřicetiletý Jaroslav Kracík.

"Jeden zápas se to od nás blíží ideálu a pak to takové zase není. Snažíme se je hrát jednoduše. Dát to nahoru na obránce a stát před bránou na teč a dorážky," komentoval plzeňskou přesilovkovou taktiku zkušený tvořivý centr.

Viditelně otřesení hosté se dostávali pod drtivý tlak, ale se štěstím přečkali několik gólových šancí. Až Beránkovo vyloučení ve 37. minutě potrestal nechytatelnou bombou bez přípravy z levého kruhu Gulaš. Krátce před druhou sirénou dokázal po šikovné zadovce Trávníčka nekrytý Petružálek alespoň snížit.

Pouhých 25 vteřin po začátku závěrečné třetiny dorazil Čerešňákovu střelu do sítě Gulaš a trefou na 5:1 dokonal hattrick. Vzápětí ještě mohl zdramatizovat zápas Kašpar, v dobré pozici ale napálil pouze brankovou konstrukci. Zbytek hrací doby už znovu ovládali Indiáni, kteří své akce spíše přehrávali.

"Neměli jsme pohyb a nebyli jsme důrazní. Ve všech atributech hry nás Plzeň od začátku do konce předčila. Výsledek je pak takový, jaký je. Když budeme sedět tak často na trestné lavici, těžko porazíme kohokoli," zlobil se nad počtem vyloučených svěřenců asistent trenéra Litvínova Radim Skuhrovec.

Agilní Kracík při přečíslení trefil v 50. minutě levou tyč, ale za chvíli během další přesilovky připravil šikovným prostrčením šestý gól Čerešňákovi. "Dostal jsem přihrávku od Jardy (Kracíka) a všimnul jsem si, že jsem tam sám. Hlavně jsem se v hlavě soustředil na to, abych trefil bránu. Gól byl potom bonus," popsal svoji druhu trefu zápasu Čerešňák.

Na konečných 7:1 upravil po individuálním průniku v oslabení Kantner. "Jsme moc rádi za další výhru. Týmu vždy pomůže nějaká dlouhá vítězná série. Potřebujeme sbírat body, nyní se láme sezona," potěšila Čerešňáka pátá výhra v řadě.

"Vážíme si toho, že se nám momentálně daří. Lépe se pak chodí do práce. Atmosféra je pak lepší a na ledě je to vidět," dodal k vítězné sérii Kracík.

Bláznivý zápas v Boleslavi zvládli lépe domácí

Mladá Boleslav vyhrála s Hradcem Králové a po výhře 8:5 se posunula na osmé místo tabulky. Středočeši utkání rozhodli v rozmezí 57. a 58. minuty, kdy vstřelili tři branky. Dvakrát se mezi střelce při své premiéře v dresu Bruslařského klubu zapsal Radim Zohorna. Tři asistence si připsal Jakub Klepiš.

"Byly to nervy až do konce zápasu, ale hlavní je, že jsme vyhráli a máme tři body. To, že dám dva góly, jsem si nepředstavoval ani ve snu," řekl Zohorna po utkání. "Ukázalo se, jaká je tady síla týmu. Makali jsme až do konce a šli jsme si pro vítězství," radoval se dvaadvacetiletý útočník.

Gólovou přestřelku v první třetině odstartoval v páté minutě Cibulskis, který za Růžičkova záda pohotově vrátil nepřesnou střelu Rákose. O 45 sekund později brankář Mladé Boleslavi, který nastoupil k prvnímu extraligovému utkání v sezoně, inkasoval podruhé. Od modré čáry se trefil přesně Zámorský.

"Ze začátku jsme Honzovi vůbec nepomohli, šlo na něj plno střel z předbrankového prostoru a bylo to pro něj těžké. Když to brankáře trefuje a vychytá nulu, tak je to dobré. Nám se ale spíše líbilo, že se po první třetině nesložil a v závěru nám vychytal vítězství," řekl na Růžičkovu adresu trenér Mladé Boleslavi Pavel Patera.

Domácí však dokázali na branku nejproduktivnějšího obránce soutěže rychle a rázně odpovědět. Nejprve snížil Bernad, o 23 sekund později vyrovnal Skalický, jenž tečoval Kurkovu střelu. A v 10. minutě Středočeši už vedli. Při Rákosově vyloučení se prosadil Kotvan. Vedení však Mladá Boleslav neudržela dlouho, nedůrazu na brankovišti využil Linhart. Za 14 minut hry se tak střelecky prosadilo hned pět beků.

Blízko vedení se Bruslařský klub dostal ve 23. minutě, rozhodčí však Musilův gól neuznali pro hru vysokou hokejkou. Domácí ale nesmutnili dlouho, o 94 sekund později překonal Pavelku střelou k tyči Pabiška, který si tak připsal stý gól v extralize. Ve 33. minutě se do slibných příležitostí dostali Kurka a Vondrka, ani jeden z nich neuspěl. Neprosadil se ani na druhé straně Filip Pavlík.

Skóre se opět měnilo až při druhé mladoboleslavské přesilovce, kdy Pláňkovu střelu pohotově dorazil do branky Zohorna a prosadil se tak v premiérovém zápase v dresu BK po výměně z Brna. Duel tím zároveň skončil pro Pavelku, jehož nahradil Maxwell.

Ve třetí třetině se hosté i bez zraněného Koukala poprvé ubránili při přesilovce domácích a i díky tomu se dokázali vrátit do zápasu. Při Kousalově trestu nejprve snížil Vincour a poté po rychlém protiútoku vyrovnal Paulovič. Ve 48. minutě tak byl stav nerozhodný 5:5.

"Bylo to hodně hektické, velká divočina, ale naštěstí s dobrým koncem pro nás," oddechl si brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička, který si nakonec připsal 22 zákroků. "Začátek nebyl úplně jednoduchý, nesáhl jsme si na puk a dvakrát jsme ho lovil... Výhra se ale počítá. Jsem rád, ře mi to kluci vrátili góly. Příště to budu muset vrátit já jim," dodal Růžička.

Domácí ale ztráta vedení nepoznamenala a v 57. minutě rozhodli dvěma góly o své výhře. Nejprve se prosadil Šťastný a 11 sekund po buly Zohorna. A to nebylo vše. Další branku přidal vzápětí Pláněk.

"Třetí třetina nás mrzí. Otáčelo se to na jednu, na druhou stranu. Vrátili jsme se do zápasu a v posledních pěti minutách si to sami prohrajeme. Domácí makali, padalo hodně gólů. Nedá se nic dělat. Musíme se rychle oklepat, v sobotu nás čeká další zápas," řekl hradecký obránce Tomáš Linhart a poukázal na fakt, že Mountfield čeká o necelých 24 hodin později derby s Pardubicemi.

Obrat Olomouce završil Irgl

Olomouc zvítězila ve Zlíně 2:1 a vyhrála teprve podruhé z posledních osmi zápasů. Domácí Berani se sice ve druhé třetině ujali vedení díky gólu Jakuba Hermana, ale Hanáci utkání otočili v závěrečném dějství díky Janu Knotkovi a Zbyňku Irglovi. Zlín neuspěl po třech výhrách za sebou.

"Bylo to důležité utkání pro oba týmy. Právě ta důležitost zřejmě poznamenala začátek zápasu, ale my jsme podali zodpovědný a obětavý výkon. Zaslouženě jsme vyhráli," řekl trenér Olomouce Zdeněk Moták.

Opatrný začátek zápasu utnula devátá minuta, kdy Okál ve středním pásmu nešetrně fauloval olomouckého Koloucha. Zápas skončil pro oba. Domácí útočník dostal tret na pět minut a do konce utkání a Kolouch zamířil do nemocnice.

"Faul Okála byl nesportovní, nekolegiální a nefér. Kolouch má zlomený nos a jel do nemocnice," prohlásil Moták. Ani asistentovi zlínského trenéra Martinu Hamrlíkovi se Okálův zákrok nelíbil. "Musí mít k sobě ti hráči respekt. Když někomu chci dát hit, musím u toho přemýšlet. Toto v našem týmu nechceme," uvedl Hamrlík.

Hanákům se ale dlouhá přesilovka nepovedla. Největší šanci v ní měli paradoxně Berani, Lakatoš ale samostatný únik gólově nezakončil. "Byli jsme ospalí, jenom jsme plácali do puku. Nedali jsme si jednu normální nahrávku, naštěstí se to postupem času zlepšilo," potěšilo Irgla.

Olomouc mohla jít do vedení vzápětí, když Kašík nezvládl rozehrávku za brankou, skóre se však neměnilo. Poslední možnost první třetiny měl Honejsek, který z bezprostřední blízkosti minul odkrytou branku.

Prostřední dějství se hrálo dlouho bez sebemenšího náznaku šancí. Skóre otevřeli až ve 34. minutě domácí. Elegantní kličkou na brankovišti uspěl Herman, který přišel do Zlína před sezonou právě z Olomouce. Ještě do pauzy měl možnost zvýšit Lakatoš, ani podruhé v utkání ale samostatný únik proti Lukášovi neproměnil.

S jednogólovým mankem a kupou energie vstoupili Kohouti do třetí třetiny. Hned po dvou minutách slavili vyrovnání, když přesilovku využil Knotek. Olomoučtí měli nadále jednoznačně navrch, Mráz sice ještě ve velké šanci neuspěl, Irgl už ale v 52. minutě při další početní výhodě překonal Kašíka a stanovil stav 2:1 pro hosty.

"Padal jsem, ale naštěstí mi puk ze vzduchu dopadl přímo na hůl. Jen jsem máchl, bylo to střílené na náhodu," přiznal Irgl, který si polepšil na 17 branek v sezoně.

Domácí frustrovaní průběhem třetí části se následně zcela zbytečně oslabili, dvě minuty za nesportovní chování dostal Lakatoš a diváci zaházeli ledovou plochu lahvemi. Do souvislejšího tlaku už se Berani nedostali a zůstali na desáté pozici. Hanáci poskočili na sedmé místo.

Karlovy Vary přerušily sérii porážek

Hokejisté Karlových Varů vyhráli na ledě Pardubic 3:2 v prodloužení a přerušili sérii osmi porážek. Na první gól čekali diváci přes třicet minut, ale ve třetí třetině sledovali napínavou podívanou. Zápas dospěl za stavu 2:2 do prodloužení, které ve třetí minutě rozhodl svou druhou brankou slovenský útočník Dávid Gríger.

"Konečně jsme vyhráli. Mysleli jsme, že udržíme to jednobrankové vedení a pak třeba přidáme další góly, ale dva vydřené body jsou super. Makali jsme jako tým. Góly vyšly zrovna na mě, jsem za to rád a snad to nakopne celý tým. Chceme ukázat, že jsme hokej nezapomněli," řekl Gríger.

Ačkoliv utkání dlouho scházely góly, diváci v pardubické aréně sledovali jedno z nejpohlednějších představení v sezoně. Karlovy Vary byly z počátku nebezpečnější. Svůj únik neproměnil Beránek, Dynamo odpovědělo šancí Ihnacaka na konci přesilovky. Další brejk poté nevyužil Lapšanský a gólem neskončil ani bekhendový pokus Horkého. V závěru první třetiny udržel Klouček se štěstím puk na brankové čáře, což potvrdil i videorozhodčí.

Další šanci Energie neproměnil v přesilovce na začátku druhé třetiny tečující Flek. Pardubice se v dalším průběhu dostaly dvakrát do nadějného přečíslení, jenže Perret bekhendem minul branku a osamoceného Cardwella vychytal Novotný, který se stihl přesunout.

Na první gól zápasu se v Pardubicích čekalo přes 33 minut. Energie se dostala do vedení po chybě Děrvuka, který při hře čtyři na čtyři nahrál do brejku Lapšanskému a ten parádní střelou pod horní tyč překonal Kloučka. Chvíli poté unikl pardubické obraně Rachůnek, také mířil nad brankářovo rameno, ale o pár centimetrů přestřelil.

Stejný hráč měl velkou šanci i na začátku třetí třetiny, ale Kloučka stejně jako následně Plutnar neprostřelil. A musel litovat, protože Dynamo ve 46. minutě vrátil do hry bekhendovou střelou Machala. Pardubice ožily a další velké šance měli Horký a Perret, který dokonce minul prázdnou branku. Novotný odolával do 50. minuty, kdy ho dorážkou v přesilovce překonal Ihnacak.

"První třetina byla z naší strany špatná, druhá ještě horší, bylo to od nás mdlé a nedařilo se mi tým probudit. Ve třetí třetině jsme se trochu zvedli, podařilo se nám výsledek otočit, ale krátce poté jsme kvůli nedisciplinovanosti inkasovali na 2:2. V nastavení měl soupeř pět vteřin puk a dal nám gól," uvedl trenér Dynama Ladislav Lubina.

Radost domácího týmu trvala ale pouze 42 vteřin. Rychlý vpád do pardubické obrany zakončil zblízka Gríger a bylo znovu vyrovnáno. Od té chvíle si oba týmy dávaly v obraně mnohem větší pozor, šancí tak ubylo. Až minutu před třetí sirénou se před Novotného dostal Cardwell, ale nestihl dobře zakončit.

Zápas dospěl do prodloužení. Pardubice v něm dvě minuty držely puk, ale jen co o něj přišly, zakončil rychlý protiútok střelou k tyči Gríger. "Měl jsem bránu trochu zboku, obránce málo bruslil, tak mě napadlo, že brzdu nebude čekat. Zasekl jsem to mezi kruhy a hlavně chtěl trefit bránu, někam nad beton, kde se to těžko chytá. Jsem rád, že ten gól znamenal dva body," dodal Gríger.