Vítkovice zdolaly Spartu, Olomouc zaskočila Třinec

Hokejisté Vítkovic porazili ve druhém extraligovém kole Spartu 3:2 a udrželi si stoprocentní bodovou úspěšnost. Největší zásluhu na tom měl útočník Jakub Lev, který vstřelil dvě branky, třetí gól přidal další explzeňský hráč Jan Schleiss. Vítkovičtí proti Spartě zaznamenali už osmou výhru z posledních devíti vzájemných zápasů.

Nebývá zvykem, že už ve druhém kole sezony servírují hráči hokej v takovém tempu a intenzitě, jako Vítkovice i Sparta předvedly hlavně v první části. Úvodní trefu obstaral v páté minutě Lev, který se po rychlém přechodu do ofenzívy zápěstím prosadil z mezikruží.

Odšpuntoval tím gólové hody prvního dějství. Vítkovice v něm byly aktivnější, ale Sparta využívala nabídnuté příležitosti. Jarůšek bleskově využil přesilovku pět na tři, když před Bartošákem tečoval nahození Blaina. Domácí si vzali vedení zpátky také pohotovým sklepnutím puku, o které se ve 14. minutě postaral Schleiss a zapsal si první extraligový gól ve vítkovickém dresu.

Jenže Pražanům stačilo pouhých osm sekund na vyrovnání. Bartošák nedojel včas nahozený puk do pásma, Forman byl u kotouče dřív a lehkým dloubnutím ho poslal do branky. "Docela mě překvapilo, že vyjíždí. Měl jsem to na dlouhou hokejku, tak jsem to zkusil přehodit a se štěstím se to povedlo," uvedl sparťanský útočník Miroslav Forman.

Vítkovice však i do třetice šly do vedení. Také Ostravané dostali výhodu přesilovky pět na tři a tu v 17. minutě zcela nechytatelným příklepem pod břevno proměnil ve svůj druhý gól Lev.

Divoká palba ve druhé části polevila, i šancí bylo méně, byť oba týmy z brejků mohly několikrát skórovat. Největší možnost měl znovu Lev. Košťálkův faul na Zdráhala vyhodnotili sudí jako penaltový, ale domácí kanonýr z trestného střílení svou střelou líznul tyč a propásl tak šanci na hattrick.

"Snažíte se gólmana překvapit. My jsme byli spolu s Matějem (Machovským) v Plzni pár let spolu. Po zápase mi říkal, že čekal střelu na vyrážečku, takže se mi ho povedlo překvapit, bohužel tam byla tyčka," řekl Lev.

Vítkovice byly blíže uklidňující čtvrté trefě, ale převahu ve dvou přesilovkách se jim vyjádřit nepodařilo. Proto to bylo drama až do konce. Sedm minut před koncem se Sparta opět dostala na 104 sekund do hry pět na tři, ale domácí krizovou sekvenci a dlouhý zámek přestáli díky Výtiskově obětavosti i vychýlené mušce sparťanů.

"Velkou obětavostí jsme ubránili pět na tři, což byl asi takový zlomový okamžik, protože pak už se Sparta nedostala do tlaku. Takhle bychom se chtěli prezentovat," uvedl Lev.

Sparta už potřetí na vedoucí gól soupeře neodpověděla ani v power play a po úvodní výhře nad Hradcem zůstala bez bodů. "My jsme dnes měli moc vyloučených. Když jsme třeba dostávali do tlaku, přišlo zbytečné vyloučení," dodal Forman.

Hokejisté Olomouce zvítězili v 2. kole extraligy na ledě Třince 3:2, přestože prohrávali už 0:2. Hanáci mají po dvou zápasech na kontě plný počet bodů, Oceláři naopak na první zisk čekají. Hosté prohrávali s úřadujícím vicemistrem o dvě branky už ve 14. minutě, ale v prostřední třetině i díky chybné rozehrávce brankáře Petera Hamerlíka vyrovnali. Obrat dokonal v 51. minutě Bruno Mráz.

Zatímco Olomouc nechala vítěznou sestavu z úvodního zápasu beze změn, Třinec překopal složení všech čtyř útočných formací a do branky postavil Hamerlíka místo Hrubce. Rošády přinesly efekt a Oceláři rychle vedli 2:0. První gól připravil Bukarts, když z rohu kluziště našel pěkným pasem skórujícího Krajíčka. Zanedlouho zvýšil Cienciala tečí Gernátovy střely od modré čáry. A to ještě Michal Kovařčík trefil tyč.

Olomouc zahrozila až v závěru úvodní třetiny, ale osamocený Laš neprocedil puk mezi betony Hamerlíka, který vzápětí zastavil semaforem střelu Staňka. Hosté pokračovali v tlaku i po přestávce. Nejdříve trefili tyč, ale z další akci udeřili. Kolouch dobruslil kotouč, nahodil ho před branku, do které si ji srazil obránce Matyáš. Při dalším střídání mohlo být vyrovnáno. Jergl ale vyřešil přečíslení dva na jednoho střelou a trefil Hamerlíka.

"Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. Chtěli jsme do toho vstoupit bez respektu, hrát více z obrany, ale to se nám nepodařilo. Ještě domácí dvakrát trefili za stavu 0:0 tyčku. Už na konci první třetiny jsme ale měli šance a říkal jsem si, že když co nejdříve snížíme, mohli by trochu znervóznět, protože první zápas prohráli. A to se nám podařilo," těšilo olomouckého brankáře Branislava Konráda.

Třinec poté přidal, dvoubrankový náskok mu mohl vrátit agilní Hladonik. V největší šanci ale Bukarts ani nevystřelil, protože mu v tom zabránil vracející se Knotek. Centr první olomoucké řadě zařídil navíc vyrovnání. U zadního mantinelu vystihl špatnou rozehrávku Hamerlíka, puk poslal před branku a Káňa zakončil do prázdné branky.

"Puk se mi odrazil od mantinelu o kus dál, než jsem předpokládal. Chtěl jsme to hrát na beka, ale jejich hráč to přečetl. Je to samozřejmě moje chyba, tam není co rozebírat. Mrzí mě to," litoval Hamerlík. "Čekal jsem, že by mohl takhle posílat puk obránci. Občas to vyjde," komentoval důležitý moment v utkání Knotek.

Třetí třetina se nesla v duchu domácí snahy o strhnutí vedení na svou stranu. Do gólových šancí se ale dostávali ztuha a hosté je zmrazili třetím gólem, když Tomečkův bekhendový pokus dorazil Mráz. Definitivně mohl rozhodnout Irgl, ale neuspěl v úniku v tísni s bekhendovým blafákem. Třinec v závěru dohrával téměř dvě minuty ve hře šesti proti čtyřem a ostřeloval Konrádovu branku, ale srdnatě bojující hosté odolali.

"První třetina byla z naší strany velmi dobrá. Jezdili jsme, rozdávali si rychle puky a hráli jsme u nich v pásmu. Škoda, že jsme nedali více gólů. Poté se od druhé třetiny hra vyrovnala a inkasovali jsme nešťastné góly," řekl třinecký obránce Martin Gernát a připustil, že smolná branka na 2:2 tým poznamenala.

"Trošku nás to zabrzdilo, svázalo ruce. Ale každému se něco takového stane. Jsme na ledě v šesti, abychom si pomohli. Měli jsme dostatek gólových šancí, abychom to odčinili. Nestalo se. Škoda toho výsledku," dodal.

Hokejisté Karlových Varů porazili ve 2. kole extraligy Mladou Boleslav 4:0 a získali první body v sezoně. O branky nováčka se postarali obránci Lukáš Vágner, Petr Šenkeřík a útočníci Václav Skuhravý a Adam Lapšanský. Brankář Filip Novotný vychytal díky 37 úspěšným zákrokům své první čisté konto v sezoně. Bruslařský klub zůstává po dvou duelech bez bodu.

Po první příležitosti karlovarského Beránka byli v úvodu aktivnější a nebezpečnější Středočeši, nájezdy Procházky a Klepiše však zlikvidoval pozorný Novotný. V 16. minutě se radovali domácí, když se po přihrávce kapitána Skuhravého trefil z levého kruhu Vágner. Za 65 vteřin zvýšil Šenkeřík, který úspěšně zakončil svůj průnik.

Ve druhé dvacetiminutovce začali opět aktivněji hosté. Větší příležitost si ale Mladá Boleslav nevytvořila ani při vyloučení Lapšanského. Energie zavřela své obranné pásmo a vyrážela do protiútoků. Ve 32. minutě donutil dotírající Gorčík chybovat hostujícího Kotvana, puku se zmocnil Skuhravý a z bezprostřední blízkosti potřetí překonal slovinského gólmana.

Po další obdržené brance reagoval mladoboleslavský trenér Kýhos na nepříznivý vývoj zápasu odvoláním Krošelje, kterého nahradil Kantor. Po zbytek druhé části Energie už hosty do větší šance nepustila a střely, které prošly za karlovarskou obranu, zneškodnil spolehlivý Novotný.

Hosté mohli ve třetím dějství ještě zápas zdramatizovat, ale Šťastný ani Skalický ze samostatných úniků výborného Novotného nepřekonali. Ve chvíli, kdy už byl karlovarský gólman bezmocný, netrefil Žejdl zcela odkrytou branku. Ze strany Západočechů zamotala ve 47. minutě nejvíce hlavu hostující obraně dvojice Gríger a Beránek, ale Kantor zasáhl. Výsledek dovršil pět vteřin před koncem ve vlastním oslabení Lapšanský.

Hokejisté mistrovské Komety Brno porazili ve 2. kole extraligy Plzeň 3:2 a podruhé naplno bodovali. K výhře pomohl gólem a dvěma asistencemi Petr Holík. O výsledku rozhodla Kometa 73 sekund před koncem zápasu využitou přesilovkou a vítězný gól vstřelil Lukáš Nahodil.

"Na úvod sezony to byl vynikající zápas. Díky divákům měl i skvělou atmosféru. Z Plzně šel respekt. Na ledě bylo vidět, že hraje velice atraktivní a agresivní hokej. V závěrečných deseti minutách nám narostla křídla. Měli jsme spoustu sil a hnali se za vítězstvím," řekl na tiskové konferenci po utkání trenér Brňanů Kamil Pokorný.

Kometa se představila ve stejném složení jako v sobotní vítězné premiéře v Chomutově, v týmu Indiánů trenér Čihák sáhl k jediné změně. Navzdory čistému kontu v utkání s Libercem brankáře Frodla nahradil Bělorus Milčakov, jenž v premiéře v české extralize už ve 4. minutě inkasoval první gól.

Brňané se dostali v úvodu do útočného tlaku a po Holíkově přihrávce doklepl zblízka kotouč do sítě Zaťovič. Nápor domácích brzy ukončila první přesilovka soupeře, která nastartovala Plzeň k ofenzivní hře. Nápor také vynesl Plzni vyrovnání. Ve 12. minutě se Gulaš protáhl od bočního mantinelu před branku a pod chrániči brankáře Langhamera protlačil puk do sítě.

Indiáni trápili protivníka důsledným napadáním v jeho obranném pásmu hned po ztrátě kotouče. Kometa měla s touto taktikou problémy, jen obtížně zakládala útočné akce a její kombinační souhra často končila už ve středním pásmu.

V bojovném duelu se oba týmy jen obtížně dostávaly k přesnějšímu zakončení. Plzeň častěji ohrožovala domácí branku. Největší šanci ke skórování měl při přesilovce ve 31. minutě hostující Kracík, jehož střelecký pokus zlikvidoval brankář Langhamer.

Bojovný duel gradoval v poslední třetině. Po rychlém protiútoku stačil střelu Muellera brankář Malčakov jen lapačkou vyrazit před najíždějícího Holíka, po jehož dorážce získali Brňané zpět jednobrankový náskok. O minutu později ale Denis Kindl střelou k tyči překonal ležícího Langhamera a srovnal skóre.

V závěru zápasu získala Kometa výraznou převahu, kterou zužitkovala při přesilovce díky Nahodilovi. "Šli jsme do závěru zápasu při naší přesilovce s tím, že máme poslední šanci s výsledkem něco udělat. Řekli jsme si, co budeme hrát. Bez vymýšlení. Padlo to tam. Sice se štěstím, že puk ležel před brankovištěm. Máme však tři body. Je super, že jsme dvakrát vyhráli. Ale tím sezona nekončí," řekl brněnský útočník Martin Zaťovič.

Nahodil chytil střeleckou formu, ve dvou zápasech vstřelil tři góly. Dva dal v sobotním duelu v Chomutově a dnes svou střelou rozhodl o tříbodové výhře. "V minulé sezoně jsem nedal v základní části extraligy ani gól. Jsem rád, že jsem svou střeleckou smůlu protrhl a začal si věřit. Uvítal bych, kdyby se mi dařilo střílet góly co nejdéle," řekl po svém střeleckém probuzení Nahodil.

Plzeň se ještě pokusila při hře bez brankáře vyrovnat, Brňané ale těsnou výhru udrželi. "Odehráli jsme velice dobré utkání. Není co našim hráčům vytknout. I když chyby se najdou vždycky. Brno si dokáže v závěru vytvořit tlak a otočí výsledek na svou stranu. Není to poprvé v našich vzájemných zápasech, kdy jsme tady ztratili body. Soupeři jsme v závěru k výhře pomohli přesilovkou," zhodnotil zápas asistent trenéra Plzně Jiří Hanzlík.

Hokejisté Litvínova porazili ve 2. kole extraligy Zlín 5:2, i podruhé naplno bodovali a vedou tabulku. Třemi asistencemi pomohl k úspěchu Vervy útočník František Lukeš. Berani naopak nenavázali na úvodní výhru na Třincem (4:2).

Do první velké šance se dostali ve čtvrté minutě domácí, kteří v pátek vyhráli v Mladé Boleslavi (4:3). Mikúš ale v zakončení vysoko přestřelil branku Jakuba Sedláčkovu. O dvě minuty později už se Severočeši radovali. Kubát v první šanci těsně netrefil tři tyče a napodruhé už byl přesnější a pohotově dorazil puk do branky.

V další šanci Lukeš trefil obě tyčky a puk se poté odrazil mimo a ve 14. minutě Hübl švihem z mezikruží trefil břevno. Litvínov se za svou aktivitu dočkal odměny. Jurčík v 16. minutě našel zpoza branky Matouška, který pohotově skóroval.

Druhá část byla ze strany zlínských hráčů o poznání lepší. V 25. minutě Fryšara zblízka prověřil Januse. Poté ostřelovali domácího brankáře od modré čáry postupně Valenta, Žižka a Gazda, ani jeden však úspěšný nebyl. Dočkal se až v 34. minutě Ondráček, který využil přesilovou hru ranou mezi Janusovy betony.

O vyrovnání se vzápětí pokoušel Kulda, jeho rána ovšem mířila přímo doprostřed branky. A tak se z ojedinělé šance na druhé straně radovali domácí. Lukeš pronikl podél mantinelu, naservíroval puk před branku a Hüblovi stačilo pouze nastavit hokejku.

Hosté měli příležitost v první minutě třetí třetiny, ale Janus výtečně zakročil proti Werbikovi. V 52. minutě mohl přidat pojistku Myšák, ovšem ani nadvakrát se mu skórovat nepodařilo. Zlínští se přeci jen radovali z kontaktní branky. V 55. minutě využil početní výhodu Šlahař a vykřesal hostům naději na bodový zisk.

Ta se ovšem rozplynula za pouhých 49 vteřin a pohotovou bekhendovou střelou zvýšil na 4:2 Mikúš. V závěru ještě přidal pojistku do prázdné branky Tůma.