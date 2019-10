Vondrka: rozjíždím se pomalu, ale už si s tím nelámu hlavu.

Po dvou gólech ve třech vystoupeních na prahu nové sezony si kapitán mladoboleslavských hokejistů Michal Vondrka musel na další výraznější zápis do statistik počkat. V předchozích šesti zápasech zaznamenal jedinou asistenci, dnešní utkání s Vítkovicemi ho ale zastihlo v dobré pohodě a sedmatřicetiletý útočník ji prokázal dvěma góly, jimiž otočil skóre z 1:2 na 3:2.

"Nevím, co je za tím, proč je ten rozjezd pomalejší, ale je to tak teď už každý rok. A já jsem z toho i proto neměl nijak těžkou hlavu. Věřím, že se do toho zase dostávám a ta forma bude gradovat. Nejhorší to bylo ten první rok, co to takhle bylo, než se to celé zlomilo," řekl Vondrka novinářům.

Gólově se prosadil v 35. a 41. minutě, a to trochu netypicky z těsné blízkosti branky. "Při tom prvním mě tam super našel Zbořka (Adam Zbořil), to bylo do prázdné brány, fakt super, něco úžasného, to mělo oči. Při druhém gólu jsem se i trochu lekl té střely, co tam od Mitche (Fillmana) prošla, protože jsem ji neviděl. Puk pak spadl dolů a já to tam jen zasunul. Takže super," pochvaloval si Vondrka.

Po první třetině to přitom na obrat a výhru 5:3 vůbec nevypadalo. Hosté vedli 2:1 a měli navrch. "Ta byla špatná, opravdu špatná... Já ale vůbec nevím, proč to tak bylo. Musíme se na to podívat. Myslím, že tou příčinou bylo, že jsme po těch dvou porážkách hrozně moc chtěli. A z přemíry snahy pak pramení chyby. Soupeř nás přečísloval a měl z toho šance. Najednou jsme prohrávali 0:2, ale o to je vítězství cennější. Když se zápas takhle otočí, je cítit ta síla a soudržnost mančaftu," prohlásil Vondrka.

Středočeši dobře věděli, že je čeká těžký soupeř, přestože Ostravané za předchozí tři zápasy neuzmuli ani bod. "Shodou okolností jsem viděl závěr toho jejich zápasu s Třincem (4:6) necelé dva týdny zpátky, takže jsem věděl, jak jsou silní. A věděli jsme to všichni. Ale jsem hrozně rád, že jsme to pod tím tlakem předchozích dvou porážek zvládli," řekl Vondrka.

Mladoboleslavští se probudili střelecky, za předchozí dvě prohraná utkání skórovali pouze jedinkrát. "Nedávali jsme góly a i z tohoto pohledu jsem rád, že jsme dneska nějaké dali. A moc mě těší, že jsem k tomu i já osobně přispěl. Rozjezdy mám už prostě pomalejší, důležité je, aby to bylo zase lepší a lepší, naskočil jsem do toho módu z předchozích sezon, tak to bude dobré. Věřím, že budu pro tým stále přínosem," dodal Vondrka.