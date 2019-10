Vychytaná nula nic nemění. S rolí dvojky počítám, řekl Schwartz

Po více než roce odchytal brankář libereckých hokejistů Marek Schwarz kompletní extraligové utkání a skvělým výkonem, který navíc ozdobil čistým kontem, dovedl Bílé Tygry k vítězství 2:0 nad Olomoucí. Mladoboleslavský rodák v utkání kryl všech 26 střeleckých pokusů Hanáků a zejména jeho zásluhou si tak Severočeši připsali sedmou výhru z osmi zápasů v této sezoně.

"Mám ze zápasu fantastický pocit. Jsem moc rád, že jsme ho dokázali dovést do vítězného konce, nebylo to nic lehkého. Kluci mi hodně pomohli, hráli výborně směrem dozadu. Nedovolili soupeři dostat se k dorážkám a také jsem všechny střely dobře viděl. Týmově jsme odehráli parádní zápas a osobně jsem také samozřejmě spokojený," pochvaloval si po utkání Schwarz.

Mistr extraligy s Libercem z roku 2016 dostal poprvé v novém ročníku příležitost od první minuty a trenérovu důvěru nezklamal. "Jsem rád, že jsem konečně odchytal v extralize celý zápas. Většinou jsem nedochytal, nebo jsem naopak já střídal svého kolegu. Mám radost, že teď už to konečně vyšlo. Utkání jsem si užil a byl skvělý pocit slyšet fanoušky skandovat moje jméno," těšilo třiatřicetiletého zkušeného brankáře.

Schwarz jinak kryje záda liberecké jedničce Justinu Petersovi. "Moje pozice se ale nemění. Samozřejmě bych chtěl chytat více, role v týmu jsou ale jasně dané. S pozicí dvojky jsem smířený," ujistil Schwarz, který se udržuje v zápasovém zatížení i na liberecké farmě v Benátkách nad Jizerou.

Své dosud poslední čisté konto v extralize vychytal Schwarz, který má na kontě také šest zápasů v NHL v dresu St. Louis, v únoru roku 2016. A i tehdy to bylo shodou okolností také proti Olomouci.

"Už je to hodně dlouho. Vím ale, že to bylo v té naší mistrovské sezoně," přemítal nahlas. Prokázal tak dobrou paměť. "Snažil jsem se koncentrovat až do posledních vteřin a na nulu moc nemyslet. Protože vždy, když o tom člověk přemýšlí, tak mu tam něco spadne. Říkal jsem si, ať hlavně vyhrajeme, i kdybych ten jeden gól nakonec dostal," řekl Schwarz.

Přestože se Liberec od začátku sezony drží na předních příčkách tabulky, trápilo ho velké množství inkasovaných branek. V neděli však Severočeši předvedli výborný defenzivní výkon. "Už to zkrátka muselo přijít. Říkali jsme si už dlouho, že musíme trochu změnit herní projev, hlavně směrem dozadu. Už ale nebyl čas o tom neustále jenom mluvit, museli jsme to také přenést na led," zdůraznil Schwarz.

"Předchozí zápasy byly z naší strany hodně na riziko, naštěstí se nám vyjma včerejšího zápasu na Kladně vždy povedlo soupeře přestřílet a dát víc branek. Předvedli jsme přesně to, co jsme chtěli. Takhle bychom měli hrát a prezentovat se i nadále," řekl Schwarz.