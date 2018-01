Výhra nad Litvínovem? Až na přesilovky to byla hrůza, řekl Bednář

Čtyřmi asistencemi pomohl kapitán Jaroslav Bednář hokejistům Hradce Králové k výhře ve 42. kole extraligy nad předposledním Litvínovem 7:3, přesto nebyl s výkonem úplně spokojený. Všechny čtyři body v utkání si jednačtyřicetiletý útočník připsal v přesilových hrách a přiznal, že duel se Severočechy nebyl vůbec jednoduchý.

"Puk vůbec nejezdil. Až na ty přesilovky to byla hrůza," prohlásil Bednář. Hradec dal první branku v přesilovce v úvodní třetině, ale do trháku se nedostal, hosté vzápětí vyrovnali. "Litvínov hrál důrazně, napadali nás celých šedesát minut. Nebylo to vůbec lehké. Tlačili nás, my jsme nebyli v pohybu," popisoval Bednář.

Jenže v první polovině druhé části jeho mužstvo třikrát udeřilo. "Myslím, že zlomový gól byl ten Rudy Červeného, kdy nachytal brankáře od mantinelu," komentoval Bednář třetí hradeckou trefu ve 30. minutě. "A dokončil to asi pátý gól Petra Koukala na lapačku," připomněl zásah v poslední minutě druhé třetiny.

V poslední části Hradec zpečetil výsledek a Bednář přidal další asistenci. Nakonec se zastavil na čtyřech. "Oni mě dobře pokrývali na levé straně, musel jsem jezdit na druhou. Ale šlo to," řekl zkušený útočník. "Mrzí mě ale, že nevyšel hattrick. Přitom jsme tam měli tři možnosti," připomněl, že spoluhráči Koukal, Červený a Bedřich Köhler dali po dvou brankách a třetí už nepřidali.