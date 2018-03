Vyhraje Třinec doma i počtvrté? Série pozná semifinalistu.

Nedělní rozhodující sedmá bitva rozuzlí čtvrtfinálový souboj extraligy mezi Třincem a Pardubicemi. Ambiciózní Oceláři budou chtít potvrdit kralování domácích týmů v sérii a postoupit po třech letech opět mezi nejlepší čtveřici. Dynamo se loni zachránilo až v baráži a může úspěchem v Třinci ještě vylepšit podařený restart klubu.

Oceláři měli možnost dovršit postup už v pátek v Pardubicích, ale jejich sen o konci série se rozplynul už po dvou třetinách, kdy prohrávali 1:5, a nakonec podlehli 3:6. Zlepšeným výkonem ve třetí třetině ale chtěli Slezané Východočechům naznačit, jaká je opravdová síla jejich kádru.

"Jsem samozřejmě rád, jak tým přistoupil ke třetí třetině. Přidali jsme a domácí se o výsledek strachovali. S nějakou porcí štěstí jsme s tím ještě mohli zamíchat. Je to vzpruha do sedmého zápasu," uvedl trenér Třince Václav Varaďa a věřil, že jeho svěřenci navážou na pozitivní momenty z šestého duelu i na předchozí výkon z domácího prostředí.

Třinec naposledy hrál rozhodující sedmý zápas v roce 2015 ve finále s Litvínovem a prohrál doma 0:2. Předtím na vlastním ledě uspěl v roce 2011 v semifinále se Slavií (5:2) a o dva roky později i ve čtvrtfinále proti Spartě (5:0). Neuspěl ve dvou případech venku - v roce 2004 ve čtvrtfinále ve Zlíně (0:2) a o tři roky později ve stejné fázi v Liberci (2:4).

"Už před sérií jsem si myslel, že to bude na sedm zápasů. Hrajeme ten sedmý zápas doma, co více si přát? Jen ho vyhrát," uvedl třinecký útočník Martin Adamský, který byl u všech tří sedmých bitev Ocelářů na domácím ledě.

"Pro jednoho z nás to bude poslední zápas sezony, tak je potřeba do toho dát všechno. Ponaučili jsme se, co jsme udělali špatně. Jdeme do posledního zápasu a musíme rozhodnout na domácí půdě," doplnil Adamský, který ještě v dresu Plzně rozhodl v 87. minutě sedmou bitvu čtvrtfinále v roce 2009 na ledě Pardubic (4:3 v prodloužení).

Východočeši budou hrát sedmý duel play off poosmé v historii a zatím třikrát uspěly a čtyřikrát nikoliv. Vůbec poprvé je čeká takové rozuzlení série venku. Kouč Miloš Holaň doufá, že jeho tým duel zvládne lépe než páté utkání, v němž Dynamo po domácí výhře 3:0 prohrálo 2:3. Výkon ve třetí třetině pátečního duelu bere jako varování.

"Říkali jsme si v kabině, že máme 5:1 hodit za hlavu a jít do toho, jako by to bylo 0:0. Lehkovážností a nedůrazem jsme nabídli Třinci šanci, když jsme to vůbec nepotřebovali. Jsem ale v uvozovkách rád. Když jsme uhráli doma ten (čtvrtý) zápas 3:0 a lítali jsme někde v obracích, tak garantuju, že mužstvo sedí na zadku a jede s obrovskou pokorou na sedmý zápas, který chceme vyhrát," prohlásil Holaň.

Dynamo bude opět spoléhat na výkon brankáře Ondřeje Kacetla. "Je to 3:3 a do Třince jedeme urvat postup. Jedeme do Třince jednoznačně s pokorou, protože si uvědomujeme sílu soupeře, a navíc jsme tam ještě nevyhráli. Budeme zase hrát jako buldoci, obětavě a urputně. Musíme si hlídat hráče a cpát se do brány. Nesmíme je nechat hrát jejich hru, ale naopak jim musíme vnutit tu naši a hrát jako doma," uvedl Kacetl.

Duel začne v neděli v 17:20 a přímým přenosem jej odvysílá program ČT Sport.