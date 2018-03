Vyrovnaný hokej. Spartu musí výsledek bolet, říká hrdina Will

Jako zeď mezi tyčemi. Takový byl Roman Will v předkole play-off proti Spartě. Nejeden z hráčů soupeře si na jeho umění vylámal zuby, liberecký brankář tak notně pomohl k celkovém vítěztví. Skvěle zachytal i v posledním duelu na ledě Sparty a Tygři mohli i díky jeho příspěvku oslavit postup do čtvrtfinále. "Celkově jsem se cítil dobře. Tak nějak jsem byl všude včas, puky mě trefovaly," hodnotil skromně hrdina série.

Liberec si nejprve díky dvěma výhrám vypracoval mečbol, na Spartě ho pak mohl proměnit v postup. A to se Bílým Tygrům také povedlo. Na triumfu 4:1 se velkým dílem zasloužil gólman Will, jenž pochytal řadu šancí soupeře.

"Celkově jsem se cítil dobře. Tak nějak jsem byl všude včas, puky mě trefovaly. To si pak člověk ty zápasy užívá," řekl pro klubový web. Zároveň ale přiznal, že se v brankovišti musel hodně otáčet. Sparťané ho hned několikrát slušně prověřili, on však zůstal takřka neprůstřelný.

"Zpotil jsem se hodně, ale jsem za to rád. Je to pro gólmana lepší, než například jako ve středu, kdy na mě skoro nic nešlo. Sparta do toho tentokrát dala vše, smekám před nimi klobouk. Ani za stavu 0:2 nebyli nijak odevzdaní, naopak. Přesně tak to má v play-off být. Byla to super série a o to víc mě těší, že jsme ji zvládli," hodnotil maskovaný muž.

Série s Pražany tak pro mužstvo v Podještědí skončila v nejkratším možném čase. Přestože měla dle expertů i sázkařů trvat daleko déle. "Před sérií se mi hlavou honilo všechno možné. Jsem rád, že jsme celý tým načasovali formu ideálně na všechny tři zápasy. Výsledek 3:0 může vypadat jasně, ale kdo viděl všechna tři utkání, ví, kolik úsilí nás to stálo. Byl to velmi vyrovnaný hokej," uvažoval Will.

Těšilo ho nejen to, že Liberec dokázal vyřadit právě Spartu, ale také fakt, že Tygři po horší sezoně nabírají formu. " Sparta je vždy extrémně silným soupeřem. Letos procházeli sezonou podobně, jako my. Nakonec jsme byli rádi, že se můžeme utkat v předkole, hrozily nám souboje o patro níž. To ale nijak nesnižuje jejich kvalitu, Sparta bude mít pokaždé nabitý kádr a jen ty nejvyšší ambice. Tím spíš je musí výsledek bolet," přiznal.

"Začátek sezony jsme neměli ideální, ale zase to nikdy nebylo tak, že bychom vyloženě hráli špatně. Zkrátka nám to nešlo. Zdá se, že jsme to stupňovali ve správný čas," dodal talentovaný brankář.

Teď však Tygři narazí na hodně silného soupeře, ve čtvrtfinále čeká mužstvo trenéra Pešána Hradec Králové. "Hradec je výborný tým, ale letos si v extralize nemůžete vybrat. Mountfield bude náročným soupeřem, který hraje především doma velmi aktivně. Musíme se na ně pořádně připravit," uzavřel Will.