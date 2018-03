Vytočený Smoleňák: Nebyla to Barca, hráli jsme jak pantátové

Start semifinálové série se mu vůbec nepovedl, stejně jako celému týmu. Hradec byl v úvodním duelu s Třincem takřka bezzubý a prohrál 1:4. Jedna z největších hvězd, útočník Radek Smoleňák, tak bylA po závěrečné siréně hodně rozladěná. "Nebylo tam nic. Ale aspoň si teď sedneme na prdel a probudíme se," burcoval před dalším duelem.

Měla to být velká bitva o každý centimetr ledu, nakonec v ní ale dominoval jen jeden celek. Hradci se úvodní zápas proti Ocelářům z Třince vůbec nepovedl a výsledkem nebylo nic jiného než prohra.

"Vy taky občas napíšete špatné články a nechcete. My jsme tak hrát nechtěli, ale bohužel to takhle vypadalo. Kromě gólmanů a Rádi Pavlíka tam nebyl jinak jediný kluk, který by byl v zápase. Bylo to od všech špatné a my jsme si toho vědomi," hodnotil prohrané utkání jednatřicetiletý forvard pro hokej.cz.

Třinec se ujal vedení už ve druhé minutě, kdy otevřel skóre Cienciala. Východočeši už pak nedokázali držet krok. "Tak rychle inkasovaná branka vás samozřejmě opaří, ale stále bylo nějakých 58 minut. Jenže z naší strany to byla i nadále bída. Je to o hlavě, byli jsme prostě od první minuty blbě připravení," mrzelo Smoleňáka.

Po polovině hrací doby pak Oceláři přidali další dva góly a domácí celek byl vyloženě na ručník. Přitom měl také výhodu několika přesilovek. Dokonce i pěti proti třem. "Ani přesilovky nám vůbec nešly. Další dvojnásobnou jsme měli ještě v závěru, ale to už byla klasická křeč."

"Možná, že kdybychom hráli ještě další hodinu, tak tam prostě nic nepadne. Fakt si to nedokážu vysvětlit. Byla to bída, to jsme vůbec nebyli my. Hráli jsme jako nějací pantátové. Ale možná je to dobře, aspoň si teď sedneme na prdel a probudíme se," uvažoval zkušený harcovník.

Třinec podle něj přitom nebyl o tolik lepší, Hradec to soupeři hodně usnadnil svým špatným výkonem, který byl daleko za očekáváním. "Bude to znít blbě, ale byl to zápas, ve kterém by nás asi porazil každý. Nebylo tam nic. Neřekl bych, že hráli hodně dobře. Nebyla to Barcelona, která by hrála tak dobře. To my jsme byli úplně mimo," řekl.

I když duel pro Východočechy z pohledu výsledku dopadl špatně, našly by se v jejich hře prvky, na něž by měli ve druhém klání navázat. "Nebylo to úplně šílené od začátku do konce a byly tam i některé dobré věci, na kterých by se dalo stavět. Ale to může fungovat na turnaji v nějaké Nové Včelnici, rozhodně ne v play-off. Pozitivní však je, že už utkání skončilo, je to jenom 1:0 pro Třinec a čeká nás další zápas," nebral si Smoleňák servítky.

"Musíme si k tomu něco říct, na utkání přijít v úplně jiné formě, být připravení a hlavně makat. Musíme změnit hlavně přístup. Hráli jsme bez pohybu jako pantátové. To jsme nebyli my," uzavřel bojovně.