Za Kometu je radost hrát, řekl po své premiéře Zbyněk Michálek

Po více než deseti měsících naskočil do extraligového zápasu obránce Zbyněk Michálek. Šestatřicetiletý bek se po skončení minulé sezony, ve které hrál za Spartu, vrátil za rodinou do zámoří. Teď se ale domluvil na spolupráci s Kometou a v dnešním utkání proti Zlínu oblékl poprvé dres úřadujícího mistra.

"Jsem rád, že to mám za sebou. Popravdě řečeno, čekal jsem, že to bude z hlediska mých nervů horší. Já takové zápasy prožívám, bývám dost nervózní. Jsem v novém týmu, v novém prostředí, bylo tady velké očekávání. Dnes jsem byl ale dost v klidu, ani nevím, proč," uvedl Michálek po utkání, které Kometa vyhrála 4:2. "Ještě se budu muset naučit pár nových pokřiků a písniček," pousmál se.

Nabudila ho parádní atmosféra v brněnské hale a uklidnilo hned první střídání. "Tohle se nedá nahradit, pocit vítězství na konci to ještě více umocní. Jsem rád, že jsem v tom zpátky," řekl Michálek, který hrál soutěžní zápas naposledy 9. března. "Měl jsem krátká střídání. Neměl jsem problém, bylo to nakonec lepší, než jsem očekával," přiznal.

I přes své zkušenosti nehodlal Michálek v premiérovém zápase nic vymýšlet. "Chtěl jsem hrát jednoduše, nepouštět se do ničeho velkého. Chytil jsem se pár dobrými přihrávkami, pár souboji. Mým cílem bylo neudělat chybu a hrát na jistotu," řekl. Mnoho nechybělo a zapsal si i první kanadský bod, když dlouhým pasem poslal do brejku své vrstevníky Plekance a Erata. Gól z toho ale nebyl. "Viděl jsem za obranou Zlína plno místa, tak jsem to zkusil. Škoda, že to nevyšlo," řekl.

Před zápasem říkal spoluhráčům v kabině, aby na něj mluvili kvůli navyknutí na hlučné prostředí haly. Podle něj to pomohlo. "Je radost tady hrát. Tým maká, snad to tak půjde dál. Bylo to důležité vítězství v těžkém zápase, Zlín má hrozně šikovné útočníky, dobré přesilovky, nebylo to pro nás nic jednoduchého. Tabulka je hodně vyrovnaná a každé vítězství má svoji cenu," poznamenal.

První výhru ale Michálek nepřeceňuje. Už po podpisu smlouvy řekl, že by rád přispěl k obhajobě titulu. "Mám před sebou hodně práce, teď nás čekají dva zápasy, po níž přijde reprezentační přestávka a já budu moct potrénovat, nabrat sílu a připravit se společně s týmem na konec sezony," dodal Michálek.