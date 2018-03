Začíná baráž. Bude zřejmě nejvyrovnanější za posledních šest let

Čtvrtfinále play-off sice skončilo, ale hokejoví fanoušci si neodpočinou. Začíná soutěž, ve které se chyby trestají dvojnásob a každé zaváhání se napravuje hůř. Dvanáctikolová baráž o extraligu startuje a podle složení čtveřice účastníků slibuje boj až do posledního kola. Litvínov s Jihlavou budou hájit příslušnost k elitě. Karlovy Vary a Kladno se do ní naopak touží vrátit.

Mírným outsiderem je podle veřejnosti i sázkových kanceláři Kladno. Rytíři však mohou těžit z euforie, která nastala po nečekaně hladkém postupu ve WSM lize nad českobudějovickým Motorem, kde Jihočeši byli rovněž favoritem série, ale prohráli ji 1:4. Z řad kladenských hokejistů má zkušenosti s baráží celkem osm hráčů - dva gólmani, dva obránci a čtyři útočníci, což by mohlo hrát s postupem prolínací soutěže v neprospěch Středočechů.

Kladno nemůže počítat ani s Jaromírem Jágrem, jenž podle vlastních slov do bojů o extraligu nejspíše nezasáhne a svým spoluhráčům bude pomáhat ze střídačky. "Raději bych byl na ledě, ale měsíc jsem pořádně nic nedělal, neposiloval jsem, takže tempo baráže bych asi nezvládl. Kluci hráli výborně a nemyslím si, že kdybych hrál, tak bych výkon týmu nějakým způsobem zlepšil," myslí si majitel kladenského klubu. Při zápasech bude legendární 68 pomáhat trenérům, sledovat soupeře a reagovat na vývoj zápasu.

Vary jako auto

Dalším postupujícím do baráže z druhé nejvyšší soutěže jsou Karlovy Vary, které ovládly s přehledem základní část WSM ligy a play-off prošly v nejkratším možném čase. Západočechy však před baráží o extraligu sužují početná zranění. V bráně se dobře rozchytal Filip Novotný, který v sérii se Slavií inkasoval pouze čtyřikrát a vychytal dokonce dvakrát nulu.

Podle experta České televize Davida Pospíšila bude na budoucnosti Karlových Varů hodně záležet, zda baráž zvládnou, či nikoliv. "Ony jsou jak auto. Když dáte nohu z plynu, tak ono jede ještě chvíli stovkou. Poté ale začne ztrácet. Pokud Vary nepostoupí zpět do extraligy, tak by se do ní nemusely dlouho podívat," myslí 47letý Pospíšil.

Nízké sebevědomí Litvínova

Obhajovat extraligovou příslušnost budou v baráži hokejisté Litvínova, kteří se v ní ocitli po dvou letech a směřovali do ní s největším předstihem oproti zbývajícím třem týmům. Nyní jsou ale v daleko horší pozici. Svěřenci Jiřího Šlégra jsou sice favoritem na udržení, ale do prolínací soutěže jdou s nejnižším sebevědomím ze všech čtyř účastníků. "V baráži se může stát cokoliv, ale musí se tam jít především s bojovností a čistou hlavou," je přesvědčen hlavní kouč Litvínova.

"Hráči musejí být připraveni odevzdat tam maximální možný výkon, kterého jsou schopni. Ale zároveň to celé musí být týmový výkon, protože individuálně to nevyhrajeme," uvědomuje si 46letý kouč, který se na lavičku Litvínova dostal v průběhu letošní sezony.

Dobře naladěná Jihlava

Hned po roce nebude chtít opustit extraligu Jihlava, která podle předpokladů skončila po základní části nejvyšší soutěže na chvostu tabulky. V bojích o umístění se ale dobře naladila na baráž, když dokázala vyhrát poslední dvě kola, a pohodu si bude chtít přenést i do začátku prolínací soutěže. "Na tuto část soutěže se už delší dobu připravujeme. Jdeme do ní s respektem, úctou a pozitivně naladěni," prohlásil Richard Diviš, který se v podobné situaci ocitne již poosmé v kariéře.

Jihlava a Litvínov mají tu výhodu, že baráž začne a skončí na jejich ledě. Oba extraligisty však nečeká nic jednoduchého. Soupeři z nižší soutěže jsou výborně naladěni, nebudou chtít dát nic zadarmo a především se chtějí vrátit mezi elitu. K postupu do ní by mohlo stačit získat dvacet bodů, což je hranice, která se v minulosti prokázala jako rozhodující. Zatím tomu tak bylo pokaždé od roku 2013, kdy se tento model hraje. Prolínací soutěž začne 27. března v 17 hodin v Jihlavě a skončí 22. dubna rovněž na horáckém zimním stadionu. Letošní ročník však nemá žádného velkého favorita ani outsidera. Jenom Kladno nemá s baráží na rozdíl od soupeřů za poslední tři roky takové zkušenosti.