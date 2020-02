ŽIVĚ: Přetahovaná na Kladně trvá, ostrostřelec využil přesilovku

Hokejisté posledního Kladna v dnešní předehrávce 49. extraligového kola nastoupí proti Spartě a pokusí se ukončit sérii jedenácti porážek. Pokud by se to Rytířům povedlo, dotáhli by se v tabulce na Pardubice. Spartě stačí alespoň bod k tomu, aby poskočila ze čtvrtého místa na druhé.

Kladno během neúspěšné série získalo jediný bod. Pokud by ale proti Spartě překvapilo výhrou o čtyři a více branek, posunulo by se na předposlední příčku před Pardubice, které proti Plzni nastoupí až v pátek. Pražané při posledních dvou zápasech s Karlovými Vary a Mladou Boleslaví bodovali naplno, v obou vystoupeních navíc vstřelili shodně šest branek.

Kladno - Sparta 1:2