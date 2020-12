Zkušený obránce Michal Barinka se vrací do brněnské Komety

Hokejový obránce Michal Barinka se vrací do Komety Brno, kde už působil v sezonách 2017/18 a 2018/19. Šestatřicetiletý mistr světa z roku 2010 z Německa začal tento ročník ve Vítkovicích, ale na začátku listopadu v ostravském klubu po vzájemné dohodě skončil.

"Příchod Michala Barinky je reakcí na to, že kvůli mistrovství světa juniorů nám může několik týdnů chybět Standa Svozil a že obránci působící v NHL se mohou vrátit do svého působiště," řekl klubovému webu majitel, generální manažer a hlavní trenér Komety Libor Zábranský.

Barinka přišel do Komety v roce 2017 po tříletém působení v pražské Spartě a pomohl Brnu k obhajobě titulu. Po dvou letech v jeho dresu odešel do Kladna. V této sezoně za Vítkovice sehrál tři zápasy a nebodoval. Ve dvou duelech vypomáhal i kladenským Rytířům, kteří sestoupili do první ligy.

Rodák z Vyškova má v extralize, kde hrál i za České Budějovice a Vítkovice, na kontě 586 zápasů a 129 bodů za 38 branek a 91 asistencí. V roce 2002 jej ve druhém kole na 59. místě draftovalo Chicago, za které sehrál v NHL 34 utkání a zaznamenal dvě asistence. V zámoří nastupoval také na farmách v AHL za Norfolk a Binghamton, působil také ve Švýcarsku v Bernu a Fribourgu i v KHL v dresu Jaroslavle.

Barinka startoval na třech světových šampionátech a na olympijských hrách v roce 2014 v Soči. V dresu české reprezentace sehrál 62 utkání a vstřelil dvě branky.