Zlín vyhrál v Pardubicích 4:2 a upevnil si pozici v desítce

Hokejisté Zlína vyhráli v 48. kole extraligy na ledě Pardubic 4:2 a díky šestému vítězství z posledních sedmi zápasů si upevnili pozici v první desítce pro play off. Berani nakročili k vítězství už v první třetině, kterou vyhráli 2:0. Pardubice poté dvakrát snížily, ale pátou porážku v řadě neodvrátily.

Zápas začal opatrně, a tak Zlínu do vedení pomohla hned první šance v páté minutě, kdy Gazdovu střelu od modré čáry dorazil do branky Kulda. Pardubice zahrozily jen šancí Machaly, který z otočky minul, jinak byli hostující hráči mnohem nebezpečnější.

Po krásné kombinaci zvýšil vedení Beranů ve 12. minutě Honejsek a poté nebyl daleko od třetí branky hostů Kubiš. V závěru první třetiny se sportovním gestem blýskl Okál, který odvolal signalizovaný faul na svou osobu.

Dynamo se po pauze vzchopilo a Kašík musel v krátkém sledu likvidovat šance Marosze a Rolinka. Hovorkovu šanci pak zlínský gólman zastavil svou maskou, ale ve 28. minutě už nestačil na zakončení Petra Sýkory, který ho po buly v útočném pásmu překonal rychlou kličkou do bekhendu. Tím však vzepětí domácích hráčů skončilo.

Zlín si postupně vzal režii zápasu zpět a dvougólový náskok mohl zajistit Šlahař, jenže přečíslení dvou proti jednomu zakončil jen do Kacetla. Domácímu gólmanovi zákroky rychle přibývaly, ale ve 36. minutě ani on nestačil na tvrdou ránu Ference od modré čáry. Pro zlínského beka to byl první extraligový gól v sezoně. Náskok Beranů přečkal i šanci Ihnacaka, který tečoval puk těsně mimo branku.

Pardubice se ve hře dopředu trápily a jejich zmar gradoval ve třetí třetině, kdy se Zlín zatáhl do defenzívy a soustředil se především na hlídání dvoubrankového náskoku.

Naději vykřesalo Dynamo až v 56. minutě, kdy přesilovku čtyři na tři ještě vylepšilo odvoláním brankáře a Eklundova střela se od obránce odrazila za Kašíka. Naprosto totožná situace nastala i za dvě minuty, ale tentokrát už Fořt trefil prázdnou branku a bylo rozhodnuto.