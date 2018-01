Zlín vyškolil lídra, Pardubice prolomily Hradecké prokletí

Hokejisté Třince jsou na vítězné vlně. O body je nedokázala připravit ani Mladá Boleslav a po výhře 5:1 slaví čtvrtou výhru v řadě. To Pardubice prolomily Hradeckou smůlu a po sedmi prohraných zápasech na hřišti rivala dokázala ovládnout Východočeské derby. Litvínov se naopak nemůže z krize vyhrabat a nepomohl mu ani Jiří Šlégr na lavičce. Překvapivě prohrál lídr soutěže z Plzně, který nestačil na slavnostně naladěný Zlín.

Třinec nedal Boleslavi šanci

Hostům se povedlo soupeře překvapit aktivním nástupem. Středočeši začali svižně a s otevřeným hledím a Hrubec takřka zázračně bruslí zhatil gól extřineckému Orsavovi. Boleslav nezastavilo ani oslabení. I ve čtyřech vyrazili do brejku a Urban ve třetí minutě doklepl do sítě vyraženou střelu Klepiše.

Třinec i ve druhé třetině hladově kroužil okolo boleslavské branky. Před Maxwellem přihořívalo, ale hostující brankář zneškodnil i sólový výpad střelce Růžičky. Místo vyložené šance tak gól padl skoro "z ničeho". Vlach jemně hokejkou změnil směr Linhartovy střely od modré čáry a puk proklouzl Maxwelllovi po ledě za záda.

Třinec udával tempo hry, ale velké možnosti byly na obou stranách. Svačinu vychytal Maxwell, Orsava uháněl sám na Hrubce, který ale jeho bekhendový pokus vykryl. Maxwell však v 35. minutě za vlastní brankou nepřesně rozehrál. Chmielewski mu sebral kotouč a Kovařčík po jeho příhře zblízka zavěsil.

Okamžitou odpověď mohl zosnovat opět Orsava, ale ani jeho druhé sólo s bekhendovým zakončením nemělo úspěch. Svačina naopak vzápětí zády ke gólmanovi tečoval Linhartovo nahození tak šťastně a přesně, že puk po odrazu o obě tyčky zapadl do branky.

Hosté se přesto v závěru ještě nadechli. Celou třetí část měli blízko ke kontaktnímu gólu, jenže Lenc v největší šanci orazítkoval jen tyč. Boleslavské snaze dal ránu z milosti v 54. minutě po rychlém protiútoku Růžička a byl to už jeho 23. gól sezony. Výhru pátým gólem ze sóla přizdobil ještě Dravecký a hostům připravil pátou porážku z posledních šesti utkání.

Pardubice zlomily Hradecké prokletí

V první třetině se rozjel urputný boj bez šancí. Gólmani měli volno, první zákrok si připsal až v 11. minutě domácí Rybár. Musel se však vytáhnout, protože Tomáš Svoboda dorážel do zdánlivě odkryté branky. Rybár se rychle přesunul k levé tyči a zasáhl. Hradec po chvíli zareagoval, jenže nejprve Bednář a po něm Cingel puk za Kacetla neprotlačili.

Do nejvýraznější možnosti první třetiny se dostal v 16. minutě domácí Koukal, který vyřešil přečíslení dvou proti jednomu individuálně. Jeho střelu však lapačkou zastavil Kacetl, který ještě v minulé sezoně oblékal hradecký dres.

Druhá část byla mnohem rušnější - a to především na šance. Dál se totiž hrál silový hokej plný osobních střetů. Do vedení se mohli nejprve dostat Hradečtí, když Džerinš poslal přihrávku na teč Cingelovi, ale ten zblízka Kacetla nepřelstil. Poté se do tlaku dostaly Pardubice. Pomohla jim hned první přesilovka, již sehrály mnohem lépe než Hradec na přelomu první a druhé třetiny. Během početní výhody Dynamo dvakrát trefilo brankovou konstrukci, nejprve Petr Sýkora a poté Tomášek.

Velmi dobře sehraná přesilovka předznamenala první branku utkání. Dynamo se totiž dostalo k další výhodě a ve 37. minutě se prosadil nejlepší střelec týmu Petr Sýkora. Kanonýr pokořil Rybára ranou od modré čáry.

Třetí třetinu ovlivnily hradecké přesilovky v prvních minutách. Domácí měli možnost hrát i třiapadesát vteřin v pěti proti třem, gól však nedali. Kacetl chytal výborně.

I díky tomu se hosté dostali ve 46. minutě do dvougólového vedení. Výbornou akci celého prvního útoku zakončil střelou nad Rybárovo rameno Marosz.

V tu chvíli byli hosté nahoře, ale poté se do hlavní role obsadil domácí kapitán Bednář. Jedenačtyřicetiletý veterán dvakrát skóroval během 82 vteřin - nejprve dorazil puk do prázdné brány, poté se trefil chytrou střelou švihem. Role se naprosto obrátily. Mountfield tlačil, chtěl tři body.

Jenže udeřilo Dynamo. V 54. minutě prostřelil Rybára Dušek, jenž si připsal první zásah v sezoně a zápas rozhodl. Domácí se snažili vyrovnat, nepodařilo se jim to ale ani v power play.

Šlégr Litvínov z krize nevyhrabal

Novému realizačnímu týmu Litvínova pod vedením Jiřího Šlégra premiéra u mužstva po odvolání Radima Rulíka nevyšla. Verva prohrála vs Brnem 1:4. Kometa dosáhla již sedmé výhry za sebou, Litvínov naopak ztratil pátý duel v řadě. Hlavní podíl na úspěchu obhájce titulu měl útočník Martin Nečas, který si připsal tři body za gól a dvě nahrávky.

Polovina úvodního dějství byla z pohledu domácích kritická pro celý zápas. Na trestnou lavici totiž zamířili společně Kubát a Sörvik. K využití přesilovky pět na tři stačilo Kometě jen 17 vteřin: Nečas přihrál za brankou puk Eratovi, jenž našel na kruhu pro vhazování Krejčíka, ten si srovnal puk a otevřel skóre.

Severočechům se nedala upřít snaha a odhodlání prát se s osudem, jenže těžko hledali cesty, kudy zaskočit dobře pracující zadní řady Brna. V 19. minutě si navíc vybruslil do pozice k zakončení Nečas, Petrásek kotouč vyrazil pouze před sebe, kde byl u dorážky nejrychleji Mallet a svým dvanáctým gólem v sezoně zvýšil vedení hostů.

Nečas si pak vylámal zuby na Petráskovi a i proto se stav znovu měnil až v začínající 50. minutě, když si právě Nečas spravil chuť trefou bez přípravy v přesilové hře. Už po 58 sekundách kontroval Havlíček po parádní zadovce Martina Hanzla. V 53. minutě mělo Brno opět k dispozici přesilovku pět na tři, tentokrát 68 vteřin, skóre do konečné podoby ale upravil až při power play domácích Dočekal.

Zlín oslavil výročí výhrou nad lídrem

Zápas začal slavnostně, domácí klub ocenil své bývalé hráče, kteří v sezóně 1959/1960 vybojovali historicky první postup do nejvyšší soutěže. A pak už se šlo na věc. Berani v retro dresech oslavující padesátý ročník v nejvyšší soutěži v prvních minutách svým fanouškům připomínali právě onu zmíněnou sezónu, kdy tehdejší Gottwaldov při cestě za postupem válcoval soupeře.

Hned v první minutě tečoval za záda brankáře Svobody střelu Valenty kapitán Veselý, na něhož mohl krátce na to navázat Popelka. Zblízka ale ve velké šanci nezvedl puk nad beton plzeňského gólmana. Mrzet to ale Zlín nemuselo. V čase 5:56 rozjásal domácí fandy podruhé střelou z mezikruží Řezníček. Škodovka reagovala oddechovým časem, ani to ale nepomohlo.

Již za půl minuty zvýšil na 3:0 Roberts Bukarts a Svoboda poprvé v sezoně předčasně střídal. Do branky se postavil Hylák. Za Indiány do pauzy stihl ještě zahrozit Schleiss, zblízka ale přestřelil branku Kašíka. Silně oslabení Západočeši, kterým v sestavě chyběli obránci Kadlec, Pulpán, Čerešňák a útočníci Hollweg, Preisinger a Kodýtek na tom byli zle.

Domácí vedení v prostřední třetině tuze bránili, převaha Plzně sice byla znát, snížit se však hostům nepodařilo. Naopak šanci zvýšit měl Bukarts, svůj únik v oslabení ale nezakončil ideálně. Na druhé straně byl blízko brance Gulaš, ani nejproduktivnější hráč soutěže se ale neprosadil.

Až ve třetí části se hosté rozjeli, při vyloučení Ference trefil tyčku Kracík, následně Mertl s Rubnerem nezakončili do prázdné branky. Poté už Škoda zřejmě rezignovala. Zbytečné fauly ji připravily o veškerou naději na zdramatizování zápasu, při hře pět na tři navíc čtvrtou branku Beranů přidal Bukarts. O čisté konto přišel Kašík v závěru. Taktéž při dvojnásobné početní výhodě se trefil Kratěna.

Olomouc přetlačila Jihlavu

První šanci duelu měl po Jerglově vybídnutí domácí Holec, puk ale skončil v náručí brankáře Voldena. Přečíslení dva na jednoho poté zakončil obětavým zákrokem obránce Dukly Suchánek.

V oslabení pak jel úplně sám na Voldena útočník Laš, blafák však nezakončil dobře. Jihlava zahrála výborně druhou polovinu přesilovky, ránu Bryhnisveena viděl Konrád na poslední chvíli, vyražený puk pak těsně vedle branky dorážel osamocený Jiránek.

Ve 13. minutě už Jihlava početní převahu využila, když Hamill zpoza branky nahodil puk na Konrádův beton, od kterého se puk odrazil za brankovou čáru. Hanáci se snažili srovnat také v přesilovce, Volden řadu střel pochytal, v 17. minutě jej ale po Irglově přihrávce překonal Burian.

Ve druhé třetině se střelecky probudil Holec, který se poprvé od 4. kola zapsal mezi střelce. Hosté zahrozili o chvíli později, sám před Konrádem zůstal Žálčík, slovenský reprezentant puk do branky nepustil. Ve 38. minutě hostující první formace zatlačila tu olomouckou, Zeman střelou na lapačku překonal Konráda a vyrovnal.

Další možnost domácích měl Strapáč, jeho střela tečovaná lapačkou brankáře hostí skákala těsně vedle tyčky. Dukla následně hrála další početní převahu, Rabitt byl sám před Konrádem, ten ale situaci zvládl. Když se poté neujala Knotkova teč a neprosadil se ani Diviš, zápas se prodlužoval.

Druhý bod nakonec získali hosté. V čase 61:51 duel ukončil Žálčík. Poslední Jihlava se tak přiblížila třináctému Litvínovu na čtyři body. Olomouc je i nadále šestá.

Lekce z produktivity a famózní Bartošák stála Liberec všechny body

Úvod zápasu se nesl v oboustranně opatrném duchu. Tygři ale velmi brzy přidali a první třetinu jasně ovládli. I díky výbornému Bartošákovi se však do vedení nedostali, neprosadili se aktivní Bakoš, Derner ani Jelínek.

Ve druhé třetině pokračoval tlak Liberce, ale Bartošák čaroval. Neuspěl Vantuch, tváří v tvář pak Bakoš. Hosté se z tlaku vymanili až v polovině utkání a hned se dostali do vedení. Pohotový Olesz dorazil v přesilovce Květoňovu střelu.

Domácí se ale rychle oklepali. O tři minuty později stál na konci přesilovkové kombinace Kvapil a vyrovnal. Nerozhodný stav však netrval dlouho, již o minutu později neudržel Will Kucserovu střelu a Zdráhal zajistil hostům opět vedení.

V závěru třetiny se hosté dvakrát provinili hrou vysokou holí a Tygři dostali dlouhou výhodu přesilovky pět na tři. Nejblíže k vyrovnání byl po skvělé individuální akci Bakoš, ale trefil jen tyč.

Domácí si část přesilovky přenesli do třetí třetiny, ani po přestávce ale Bartošáka pokořit nedokázali. Domácí byli i nadále aktivnější, ale na jejich hokejky se postupně vkrádala nervozita a křeč. Při Vantuchově vyloučení ještě udržel Severočechy ve hře Will, který zlikvidoval Trškovu střelu.

V 54. minutě se obranou hostí protáhl Ordoš a po jeho akci zakončoval Jašek, opět jen do tyče. V následné přesilovce se několikrát zaskvěl Bartošák. Zmar domácích podtrhl v 57. minutě Dej, který z brejku překonal Willa potřetí.

Trenér Pešán, který se poprvé od návratu z juniorského mistrovství světa postavil na libereckou střídačku, pak sáhl k dlouhé power play, kterou ještě umocnilo vyloučení na straně Vítkovic. Domácí se ale neprosadili, naopak do prázdné branky pečetil výhru hostů Květoň.