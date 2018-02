FOTO: Dort za snímek. Jágr dostal dárek, na oplátku se musel fotit

Jágrmánie v Čechách neustává. V opakovaných vlnách se naopak neustále vrací. Stačí, aby legendární hokejista vyrazil na led. Ať už při tréninku nebo v zápase. Jaromír Jágr je zkrátka fenomén, kterým se hokejoví fanoušci baví den co den. Česká superstar navíc co nevidět oslaví šestačtyřicáté narozeniny. A na Kladnou už se hrnou gratulanti. Jedním z prvních byla velká obdivovatelka hráčské osmašedesátky, jež svého oblíbence obdarovala překrásným dortem. "Je to hezký, nečekal jsem to," přiznala hvězda.

Poté, co se Jaromír Jágr vrátil do Čech, zažívá kolem své osoby neskutečný humbuk. Liberecký duel s Benátkami a rozlučka s Petrem Nedvědem, dvě prohraná utkání WSM ligy, přivítání na domácím stadionu, léčba kolene a mnoho dalšího. To vše už musela hokejová ikona absolvovat.

Mezitím se snaží trénovat a pilovat formu na play-off, v němž Rytíři hodlají uspět. Pokud kdy byla šance na návrat do extraligy, se svou ikonou na ledě ji věrní fanoušci vidí o to reálněji. A tak se Jágr musí vypořádat s dalším tlakem okolí.

Příznivci si ho ale zatím jenom hýčkají. Naposledy si jejich pozornosti mohl užívat v úterý. Po tréninku v menší kladenské hale totiž dostal předčasný narozeninový dárek. Jedna z fanynek pro Jágra přivezla skvostný třípatrový dort. Na něm nechybělo tradiční číslo 68, znak kladenských Rytířů, hokejová brusle, hokejka a puk či imitace samotného ledu.

"Chtěla bych vám popřát k narozeninám. Dort je váš, pokud se se mnou vyfotíte," řekla fanynka překvapenému hráči. Ten samozřejmě neodmítl a fotografii na památku šikovné "cukrářce" dopřál. "Je to hezký, nečekal jsem to," reagoval Jágr pro isport.cz.

Zároveň ale přiznal, že oslavy moc nemusí. ""Nikdy jsem nebyl fanoušek oslav. Snažím se to nějak tajit, i když to moc nejde. Slavím jen Vánoce, to je asi jediné. Byl bych rád, kdyby si na to nikdo nevzpomněl a 15. únor byl pro mě úplně stejný jako šestnáctý nebo sedmnáctý."

To se mu ale nejspíš nepovede. První vlaštovka v podobě obřího dortu je toho jasným důkazem. Budou následovat i další dary?