Hamrlík, Ručinský, Válek i Uher míří do Síně slávy českého hokeje

Do Síně slávy českého hokeje budou uvedeni olympijští vítězové Roman Hamrlík a Martin Ručinský, mistr světa z roku 1985 Oldřich Válek a trenér Zdeněk Uher. Slavnostní ceremoniál se uskuteční v úterý 22. ledna v kamenné Síni slávy v Praze. S nově přijatými osobnostmi bude elitní společnost čítat 134 členů.

Čtyřiačtyřicetiletý Hamrlík patřil k pilířům obrany olympijského turnaje v Naganu, na němž Češi vybojovali historicky první hokejové zlato pod pěti kruhy. Zúčastnil se také olympiády v Salt Lake City 2002 a MS v letech 1994 a 2004. Byl i členem týmu, který postoupil do semifinále Kanadského poháru 2004. Další medaile už se ale nedočkal.

V národním mužstvu sehrál 37 utkání a jednou skóroval. Na klubové úrovni oblékal dres Zlína, poté jako jednička draftu NHL 1992 působil dlouhodobě v zámoří. V dresu Tampy Bay, Edmontonu, New York Islanders, Calgary, Montrealu, Washingtonu a New York Rangers si připsal celkem 1395 startů v základní části NHL a 638 bodů díky 155 gólům a 483 asistencím. Ve 113 bitvách play off přidal 41 bodů (3+38).

Sedmačtyřicetiletý Ručinský dosáhl na sportovním svátku planety vedle naganského zlata rovněž na bronz z Turína 2006 a hned třikrát si mohl vychutnat radost z triumfu na světovém šampionátu (1999, 2001 a 2005). V reprezentačním týmu sehrál 93 utkání a vstřelil 26 branek.

Rovněž za ním je dlouhá kariéra v NHL, během níž vystřídal dresy Edmontonu, Québecu, Colorada, Montrealu, Dallasu, New York Rangers, St. Louis a Vancouveru. V základní části si Ručinský během 961 zápasů připsal 612 bodů (241+371), v play off stihl za 37 duelů 14 bodů (9+5). Po návratu dobyl v roce 2015 první titul v historii pro Litvínov. Ještě nedávno působil také jako generální manažer hokejové reprezentace.

Ve sbírce úspěchů osmapadesátiletého Válka je vedle zlata z MS 1985 z Prahy také stříbro z MS 1983 a bronz se šampionátu v roce 1989. V dresu reprezentace odehrál 83 utkání a dal 26 branek, zúčastnil se i semifinále Kanadského poháru 1981. V nejvyšší soutěži sehrál 482 utkání a vstřelil 249 gólů, s Jihlavou se stal čtyřikrát po sobě v letech 1982 až 1985 mistrem Československa. Hrál také ve Finsku, Norsku, Francii a Německu.

Dvaaosmdesátiletý Uher působil jako hráč vedle jiného v Plzni, Jihlavě a Pardubicích, kde od roku 1964 pracoval jako trenér mládeže. Později trénoval Liberec, právě Pardubice, Zlín, Mladou Boleslavi nebo České Budějovice. Na reprezentační úrovni vedl národní mužstvo do 18 let, v letech 1994 až 1997 byl asistentem Luďka Bukače u seniorské reprezentace. V roce 1996 dovedli mužstvo k titulu mistrů světa.

Síň slávy českého hokeje vznikla v roce 2008, v roce 2015 byla otevřena i její kamenná expozice v Galerii Harfa s řadou trofejí, artefaktů a memorabilií. Dosud do ní bylo uvedeno 130 hráčů, trenérů, rozhodčích, činovníků a dalších osobností českého a československého hokeje.

Kandidáty členství nominuje návrhová komise, do jejíhož čela se nedávno vrátil Dominik Hašek. Bývalý vynikající brankář a olympijský vítěz z Nagana nahradil ve funkci předsedy, kterou sám vykonával již v letech 2013 až 2016, Bohuslava Ebermanna. Tomu vypršelo funkční období a stal se novým místopředsedou.

K uvedení do Síně slávy českého hokeje je zapotřebí, aby nominaci schválily alespoň dvě třetiny jejích žijících členů.