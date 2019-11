Hokejisté St. Louis předčili Edmontonu. Jsou nejlepší na západě

Hokejisté St. Louis zvítězili v NHL v souboji nejlepších týmů Západní konference na ledě Edmontonu 5:2. Obhájce titulu si připsal šestou výhru za sebou. Na straně poražených asistoval u obou branek Leon Draisaitl, který ztrácí v produktivitě soutěže jeden bod na vedoucího Davida Pastrňáka z Bostonu. Ve druhém středečním utkání New York Rangers porazili doma Detroit 5:1.

St. Louis sice inkasovalo ve třetí minutě z hole Connora McDavida, ale skóre otočilo dvěma zásahy v přesilových hrách. Prosadili se Jaden Schwartz a Alex Pietrangelo. V závěru prostřední třetiny zvýšil Robert Thomas už na 3:1. Edmonton zápas zdramatizoval v 52. minutě kontaktní branku Zacka Kassiana, ale při hře bez gólmana stanovili konečnou podobu výsledku Tyler Bozak a Ivan Barbašev.

"Celý zápas hráli dobře, jsou to šampioni. Moc nám toho nedovolili. Věděli, co chtějí hrát a drželi se toho," chválil McDavid výkon St. Louis. "Pro nás to byla cenná lekce. Vypadalo to, jakoby se hrál zápas play off, i když to je ještě daleko. Bylo to vyrovnané, rozhodla naše hloupá vyloučení, která potrestali," uvedl obránce Edmontonu Oscar Klefbom.

Úspěšný vstup do sezony

St. Louis nepostihla mistrovská kocovina a daří se mu eliminovat i ztrátu Vladimira Tarasenka, který se před dvěma týdny zranil a má být mimo hru pět měsíců. Blues se bodově vyrovnali lídrovi NHL Washingtonu. Oba týmy nasbíraly 25 bodů.

"Cítím, že se každým zápasem zlepšujeme a to byl náš cíl pro začátek sezony," řekl brankář Jake Allen, který kryl 32 střel a stal se první hvězdou zápasu. "Všichni si zaslouží pochvalu za to, jak hráli a bojovali. Včera jsme končili pozdě (ve Vancouveru) a tentokrát začínal náš zápas dříve. Věděli jsme, že na nás vlítnou a že to bude těžké, ale zvládli jsme to. Je to krásná výhra," těšilo ho.

Opačný pól tabulky

Na opačném pólu tabulky je Detroit, který prohrál 12 z posledních 13 zápasů při skóre 21:57. "Je to frustrující," prohlásil po porážce na ledě Rangers elitní útočník Dylan Larkin. "Zkoušíme různé věci, měníme složení sestavy. Pokaždé rozhoduje něco jiného, teď to byly speciální formace. Vypadá to taky, že neumíme odehrát naplno celých šedesát minut," doplnil.

Detroit ztratil utkání v Madison Square Garden v rozmezí 25. až 29. minuty, kdy po bezbrankové úvodní třetině třikrát inkasoval. V přesilové hře se trefili Tony DeAngelo s Ryanem Stromem, třetí zásah přidal Chris Kreider. Red Wings snížili z úniku dva na nikoho, který zakončil Valtteri Filppula, a poté převzali iniciativu. V oslabení ale udeřil ve 49. minutě Greg McKegg a při hře bez brankáře uzavřel skóre Arťom Panarin.

Hlavním hrdinou utkání byl vyhlášen brankář Henrik Lundqvist, který předchozí tři zápasy dělal náhradníka Alexandaru Georgijevovi. Švédský gólman si připsal v tomto ročníku sedm startů, jeho parťák o jeden méně.

"Věděl jsem, že tahle sezona bude trochu jiná a že nebudu tolik chytat. Celou kariéru jsem byl zvyklý být v zápřahu a nemusel jsem tolik trénovat, protože jsem hodně hrál a to mi trénink vynahrazovalo. Teď je to jiné. Musím více trénovat, abych byl připraven," řekl Lundqvist, který kryl v zápase 35 střel včetně 16 v poslední třetině.

Do utkání naskočili i tři čeští hráči, ale ani jeden nebodoval. V dresu Rangers nastoupil v zadních řadách Libor Hájek a v útoku Filip Chytil. Na druhé straně byl v první obranné dvojici Filip Hronek.