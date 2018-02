Hokejový Holywood, těší se Nedvěd na rozlučku proti Jágrovi

Bývalý hokejový útočník Petr Nedvěd si čtyři roky po skončení kariéry užije o víkendu velkolepou rozlučku. Nejdříve v sobotu nastoupí za prvoligové Benátky nad Jizerou v liberecké hale proti Kladnu, za které poprvé po návratu z Calgary bude hrát hvězdný Jaromír Jágr. O den později se šestačtyřicetiletý Nedvěd dočká pocty před extraligovým duelem Liberce se Spartou, kdy ke stropu Home Credit Areny vystoupá jeho dres s číslem 93.

"Je to takový příběh z hokejového Hollywoodu. V neděli vyvěsí můj dres, v sobotu si zahraju za Benátky proti Jardovi Jágrovi. Na jednu stranu jsem nad tím přemýšlel, protože jsem byl naposledy na bruslích v září a mám docela manko. Ale euforie z takového parádního posledního zápasu je mnohem silnější," řekl Nedvěd v rozhovoru pro web libereckých Bílých Tygrů.

Po příchodu ze Sparty v roce 2008 odehrál Nedvěd za mateřský Liberec sedm sezon a vytvořil klubové rekordy v extralize s 288 body a nastřílel 109 gólů. Původně plánovaná nedělní pocta se rozšířila o rozlučkový soutěžní zápas ve chvíli, kdy se rozhodlo o Jágrově startu. Proti dlouholetému kamarádovi si zahraje i díky tomu, že Benátky nad Jizerou jsou farmou Liberce.

"Nápad vzešel od prezidenta klubu Petra Syrovátka. Bavili jsme se a on říkal, že jestli bude chtít Jarda Jágr hrát za Kladno, bude muset v sobotu nastoupit proti Benátkám. Ptal se mě, jak se k tomu stavím, jestli bych si nechtěl také zahrát. Mě by asi ani taková myšlenka samotného nenapadla, ale přijde mi fantastická," uvedl Nedvěd.

Kdyby se to plánovalo dopředu, trénoval bych víc

U Jágra není při jeho problémech s kolenem jasné, jak dlouhou dobu v utkání stráví. Nedvěd také zatím netuší, jak duel zvládne. "Ve čtvrtek jsem se poprvé dostal na led. Nemá cenu na poslední chvíli něco honit, stejně už bruslařsky nic nedoženu. Byl jsem se samozřejmě sklouznout, taky jsem si zkontroloval, jestli ještě vůbec najdu kompletní výstroj," řekl stříbrný medailista z olympijských her v Lillehammeru z roku 1994, kde reprezentoval Kanadu.

Kladno je v prvoligové tabulce třetí, Benátkám nad Jizerou patří sedm kol před koncem základní části předposlední místo bez šance na postup do play off. Ze soutěže navíc nikdo nesestupuje. "Kdyby se to celé plánovalo trochu více dopředu, asi bych najel na trošku náročnější přípravu. Ale není to o tom, jestli budu bruslit rychle nebo pomalu. Hlavní myšlenka celého zápasu je trošku jinde," prohlásil Nedvěd.

V týmu bude mít o generaci mladší spoluhráče. "Moc se na to těším. To s nimi kromě zápasu budu dělat i domácí úkoly a kontrolovat jim žákovskou, že? Budu rád, že si s našimi mladými kluky mohu zahrát. Snad je to oboustranné. Pořád je to regulérní soutěžní zápas, ne žádná exhibice. Všichni, včetně mě, se tomu podřídíme. Bude to pro mě každopádně super zkušenost," těší se Nedvěd.

Nečeká, že by od něj hokejisté z týmu pochytili nějaké zkušenosti. "Kdybych tam měl být dlouhodobě, mohl bych dělat nějakého mentora, ale tohle bude spíš o tom, abychom se co nejrychleji seznámili a sžili. Hlavně si chci zápas po jejich boku co nejvíce užít. Byl bych rád, kdyby si to užili i kluci a kdyby na to měli jen hezké vzpomínky, ne aby se tím stresovali," podotkl Nedvěd.

Hokej mi dodnes chybí

Hrát se bude před plnou arénou pro 7500 diváků. Benátky přitom mají na domácí zápasy průměr 276 diváků. "Je super, že si kluci před takovou diváckou kulisou zahrají. Někteří z nich třeba budou brzy v podobné atmosféře hrát pravidelně, bude to pro ně velká škola. Myslím si, že to pro ně bude speciální zápas. Bude tu určitě parádní atmosféra, máme se na co těšit," řekl Nedvěd.

Těší se i na nedělní ceremoniál. "Na jednu stranu je to obrovská pocta, moc si toho vážím. Ale zároveň mi to opět připomíná realitu, že už zkrátka profesionální hokej hrát nebudu. Jsem s tím naprosto smířený, tak to je. Bude to takové hořkosladké," podotkl útočník, který v NHL za Vancouver, St. Louis, Pittsburgh, New York Rangers, Phoenix, Philadelphii a Edmonton sehrál 982 utkání a nasbíral 717 bodů.

"Hokej pro mě byl vždycky všechno. Dodnes mi chybí. Sice už ne tak, jako v prvních dvou letech po kariéře, trošku jsem si na to zvykl, ale i tak se mi po něm stýská. O to víc se těším na sobotní zápas," uvedl Nedvěd, který v bojích o Stanley Cup sehrál 71 duelů a zaznamenal 42 bodů.

Oceněn bude před duelem proti Spartou, za kterou hrál a na jejíž lavičce působí jako asistent trenéra jeho bratr Jaroslav Nedvěd. "Přál jsem si, aby u takové akce nechyběl můj brácha, který byl výraznou součástí mého hokejového i nehokejového života. Proto dávalo smysl, aby se konala právě před zápasem se Spartou, kde trénuje. Ale že se k tomu přidá také ten zápas za Benátky proti Jardovi Jágrovi, to už je opravdu sci-fi. Je neuvěřitelné, že to vyšlo," dodal Nedvěd.