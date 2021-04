I přes prohru jsme byli lepší, řekl kouč hokejové osmnáctky Petr po duelu s Finy

Čeští hokejisté ztratili na mistrovství světa hráčů do 18 let dobře rozehraný zápas s Finskem a po sérii vyloučení v závěru prohráli 5:6. Trenér Jakub Petr měl proto po utkání rozporuplné pocity. Jeho svěřenci dokázali, že mohou hrát vyrovnanou partii i s jedním z favoritů na medaili, přesto skončili bez bodů. Petrovi se navíc příliš nezdál metr rozhodčích, kteří Čechy v koncovce duelu poslali třikrát do oslabení.

"Teď, krátce po zápase, je mi hrozně líto, že sezona nebyla taková jako obvykle. Kluci mají na to, aby hráli se špičkovými týmy. I když už slyším odborníky u nás, jak budou říkat, že jsme to ztratili v koncovce. Je mi líto, že nebyl Hlinka (turnaj Hlinka Gretzky Cup), Turnaje pěti, protože tohle mužstvo má fakt svoji sílu. Mentální i herní. Dobře dodržují systém a je škoda, že dnes jsme nedostali odměnu. Zápasy jim chybí," řekl Petr po utkání, které Finové rozhodli třetím přesilovkovým gólem 19 sekund před koncem.

Sedmačtyřicetiletý kouč uznal, že některá česká vyloučení byla zbytečná, ale nad výkonem rozhodčích Christoffera Holma a Petera Schlittenhardta se pozastavil. "Něco podobného se mi stalo v posledním zápase ve skupině na dvacítkách a nemyslím si, že bylo vše úplně v pořádku. Když se to ale má stát, tak je lepší, když se to stane ve skupině. Věřím, že v play-off už budeme chytřejší v některých věcech," uvedl Petr.

Zápas se ale snažil hodnotit bez emocí. "Jsem známý tím, že mám aférky na tiskových konferencích, tak se strašně snažím nebýt v emocích," přiznal. "Máme tady velký trenérský tým, a když přišel do kabiny Karel Mlejnek (trenér reprezentace do 20 let) s videokoučem, tak tam bylo spousta momentů, které zápas ovlivnily. Nejsem přesvědčený, že to všechno byly fauly. Je ale naše hloupost, že jsme neodskočili. Měli jsme vést o tři čtyři góly," podotkl Petr.

Za klíčový moment označil českou přesilovou hru v polovině třetí třetiny, kterou předčasně po minutě ukončilo vyloučení Jakuba Altrichtera. "Měli jsme rozhodnout, nebo to alespoň dohrát bez gólu. Najednou se to ale obrátí a hrajeme tři oslabení za sebou. Finsku teď přesilovky nešly, ale víme o jejich síle a je předpoklad, že po deseti nevyužitých s těmi hráči, které mají, je využijí, Nechci se na to ale vymlouvat, je to naše hloupost, ale kluci si jednoznačně dokázali, že byli lepším týmem," řekl Petr.

Až na vyloučení byl s hrou svých svěřenců spokojený. "Věděli jsme, že Finové mají v nohou včerejší zápas s Ruskem, který šel do prodloužení, ale myslím si, že dnes to byl úplně jiný styl zápasu. Jsem strašně rád, že jsme si dokázali správnost naší filozofie, že máme hrát aktivní hokej. Že neplatí, jak se pořád říká, že nejsme schopní hrát bruslivý hokej. Není tam ale ta třešnička na dortu, chybí výsledek, který jsme strašně chtěli, ale dnes tam byl styl hokeje, který se snažíme do kluků dostat se vším všudy," podotkl Petr.

Z aktivní hry plynoucí fauly podle něj ke hře patří. "Když budeme stát ve středním pásmu, tak fauly asi neuděláme a budeme si mačkat všechny prsty, ať neskórují. My jsme chtěli být aktivní a já si myslím, že je to dobře i pro jejich budoucnost. To je podle mého způsob, jak se velmocím vyrovnat. Dostat se jim pod kůži a být neustále aktivní. Z trenérského pohledu jsem spokojený," dodal trenér české reprezentace.