Jágr bodoval a vyprodal halu, prohru Kladna však neodvrátil

Jaromír Jágr odehrál při druhém startu za Kladno v první hokejové lize celý zápas v Přerově a znovu bodoval. Asistencí však porážku 1:2 neodvrátil. Stejně jako v sobotu proti Benátkám nad Jizerou pětačtyřicetiletá legenda vyprodala stadion.

Jágr na začátku minulého týdne ukončil angažmá v Calgary a vrátil se z NHL domů. Návrat do kladenského dresu před čtyřmi dny ozdobil třemi nahrávkami při výhře proti Benátkám v Liberci 7:2.

"Koleno zatím pomocí ortézy drží. Vím, že to bude dlouhá cesta a fuška. Snažím se nějakým způsobem týmu pomoci a dostat se co do nejlepší formy. Dokud budu zdráv, tak chci hrát co nejvíce minut, abych se do toho co nejrychleji dostal," řekl novinářům Jágr.

V Přerově byl dnes vyhlášen nejlepším hráčem hostujícího týmu. V 56. minutě asistoval u gólu Adama Kubíka, vyrovnat se však Rytířům už nepovedlo ani při téměř dvouminutové hře bez brankáře.

Hvězdného útočníka, který za osm dnů oslaví 46. narozeniny, uvítal při vstupu na led velký aplaus. Znovu nastoupil na pravé straně první útočné řady s Kubíkem a Patrikem Machačem. Tato trojice strávila na ledě nejvíce času a vytvářela si v útočném pásmu převahu.

Majitele klubu přerovští zadáci pečlivě střežili, snažili se mu ponechat co nejméně prostoru k vyniknutí jeho kvalit. Přesto jej těžko odstavovali od puku, ale k zakončení se Jágr dostával jen s obtížemi. V první třetině v čase 12:10 připravil šanci Machačovi, jehož pokus brankář Lukáš Klimeš kryl.

"Přerov hrál výborně, tvrdě, dobře napadali do těla. Bylo těžké se prosadit. Byli jsme krok pozadu. Naše reakce byly pomalejší, na tom musíme zapracovat a hrát více pospolu," poznamenal Jágr.

Domácí hokejisté hrozili brejky po chybách Rytířů v rozehrávce. Vedoucí přerovský gól vstřelil ve 14. minutě Tomáš Sýkora. Nabídka k vyrovnání se Kladnu nabídla při první přesilovce zápasu ve druhé třetině, Jágr z ní odehrál 86 sekund.

Ve 39. minutě však navýšil vedení Zubrů po úniku Jakub Šlahař. "Jágra jsme speciálně nebránili. Něco jsme si k jeho hře ale řekli. Víme, že je silný na kotouči. To je jeho styl hry. Ukázali jsme si nějaké situace a snažili se jich vyvarovat. Až na pár věcí nám to vyšlo," uvedl Šlahař.

Svou chytrost prokázal Jágr až v závěru. V čase 55:06 si vyměnil puk s Kubíkem, druhý gól už však Kladno nepřidalo a prohrálo s Přerovem i čtvrtý vzájemný duel. "Po dnešní prohře můžeme v play off ztratit výhodu domácího prostředí. Ale pořád to máme ve svých rukách. Máme doma menší hřiště, na které jsme zvyklí. Tady to bylo letiště. Bude to pro mě těžké, to jsem poznal hned po prvním zápase," přiznal Jágr.

Na svou první branku po návratu do Kladna druhý nejproduktivnější hráč historie NHL stále čeká. Naposledy v barvách Rytířů skóroval při výluce zámořské ligy 27. prosince 2012 v Třinci, kde zmírnil porážku 1:4. "Jágr byl náš nejlepší hráč. Navzdory tomu, že půldruhého měsíce nehrál. Pevně věřím, že až začne play off, tak bude ve své formě," řekl kouč Kladna Pavel Patera.