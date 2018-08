Jágr nastoupil poprvé doma. Nahrál na gól, ale Kladno prohrálo

Hokejový útočník Jaromír Jágr nastoupil v přípravě na novou sezonu první ligy za Kladno poprvé také v domácím prostředí. Šestačtyřicetiletá legenda v souboji s kazašským týmem Saryarka Karaganda přihrála na jediný gól Rytířů, jímž Jakub Strnad vyrovnal na 1:1, Středočeši ale nakonec prohráli 1:2.

V duelu, který se hrál s ohledem na potřeby soupeře netradičně již od 13 hodin, šla Saryarka do vedení zásluhou slovenského útočníka Marka Tvrdoně. K radosti 411 diváků Jágr v 26. minutě připravil šanci Strnadovi, který tváří v tvář brankáři vyrovnal. Poslední slovo ale patřilo i díky Tvrdoňově asistenci hostům.

"Na rozdíl od posledních zápasů jsme hráli docela slušně dozadu. Ale nedáváme góly. Do formace s Jardou Jágrem a Petrem Vampolou jsme zkusili Kubu Strnada a docela jim to šlapalo. Adam Kubík se nám tam zdál s trochu moc velkým respektem. 'Strny' nemá tak veliký respekt. Dali gól, měli další šance a myslím, že je to varianta, která by mohla nějakou dobu vydržet," uvedl pro klubový web kouč poražených Jindřich Lidický.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL Jágr poprvé zasáhl do přípravných duelů na nadcházející ročník v úterý, kdy nastoupil na ledě Ústí nad Labem. Před 1451 diváky se však bodově neprosadil a Rytíři prohráli 4:6. Celý zápas odehrál poprvé od 14. února, kdy se představil v barvách Kladna v prvoligovém utkání na ledě Slavie.

O tři dny později v domácím duelu s Havířovem opustil led po zákroku Marka Sikory už ve třetí minutě otřesený a především si obnovil zranění kolena. Potom nastupoval jen na úvodní vteřiny, aby nasbíral nutné starty pro účast v baráži o extraligu. V té ale nakonec nestihl ani jeden zápas.