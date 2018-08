Jágr poprvé v přípravě nastoupil za Kladno, prohře nezabránil.

Hvězdný útočník Jaromír Jágr nastoupil na ledě Ústí nad Labem poprvé v přípravě na novou sezonu za prvoligové Kladno. Šestačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se v utkání bodově neprosadil a Rytíři prohráli 4:6.

"Přežil jsem to. Bohužel se nám nepodařila poslední třetina. Ale v pohodě... Ještě máme o něco míň než měsíc, než začne soutěž, tak máme na čem pracovat," řekl po utkání novinářům Jágr, který sehrál celý zápas poprvé od 14. února, kdy se představil v barvách Kladna v prvoligovém utkání na ledě Slavie.

O tři dny později v domácím duelu s Havířovem opustil led po zákroku Marka Sikory už ve třetí minutě otřesený a především si obnovil zranění kolena. Potom nastupoval jen na úvodní vteřiny, aby nasbíral nutné starty pro účast v baráži o extraligu. V té ale nakonec nestihl ani jeden zápas.

V Ústí se zařadil na pravé křídlo první formace po boku Petra Vampoly, který nastoupil za Rytíře po letním příchodu poprvé, a Adama Kubíka. Pro Rytíře to byl pátý přípravný duel, Jágr se objevil poprvé. "Cítím se tak, jak si zasloužím, takže nic moc. Chtěl jsem se dostat do hry co nejdřív. Byl jsem trochu zraněný. Kdybych nebyl, tak jsem hrál některé přípravné zápasy dřív, protože jen těmi se do toho můžu nějak dostat," prohlásil Jágr.

Jeho vystoupení přilákalo v Ústí nad Labem do hlediště 1451 diváků. "Na to, že to byla příprava, přišlo docela dost lidí, což je pro Ústí dobře," uvedl olympijský vítěz z Nagana, dvojnásobný světový šampion a držitel dvou prstenů za vítězství ve Stanleyově poháru.

Předvedl několik pohledných akcí, ale na ledě nebyl u žádné vstřelené ani inkasované branky. Ani v závěrečné power play, kdy Rytíři dostali gól na 4:6. "V poslední minutě by měli být na ledě hráči, kterým se v tom zápase dařilo, a ti tam byli," usmíval se Jágr, který se dostává do formy po dlouhé pauze.

O jeho startu se fanoušci definitivně dozvěděli až před utkáním, ale Jágr měl jasno, že chce hrát. "Bál jsem se, aby se mi ještě ráno něco nestalo, a nechtěl jsem to zakřiknout. Chtěl jsem samozřejmě hrát. Já vím, že čím dřív budu hrát, tím to bude pro mě lepší. Shodím pár kil, dostanu se do tempa. Není jednoduché hrát se 115 kily, když ostatní mají sedmdesát," uvedl Jágr.