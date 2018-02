Jágr se vrací kvůli mamince, na tiskovce mluvil i o cestě na Mars

O všech možných tématech se rozmluvila hokejová hrající legenda Jaromír Jágr na tiskové konferenci po návratu z Calgary do Kladna. Vyjádřil svůj vděk rodičům, díky kterým stále ještě prožívá úspěšnou hokejovou kariéru. Zmínil se o dietě, kterou drží s přítelkyní Veronikou Kopřivovou. Komentoval také možnost příjezdu skupiny fanoušků Travelling Jagrs do Kladna a rozpovídal se i o své fascinaci vědou o vesmíru.

Po odchodu z Calgary do Kladna se pětačtyřicetiletý útočník těší, že bude blíž rodičům. "Moje maminka je asi můj největší fanda, která možná viděla víc hokejových zápasů než my všichni dohromady. Jí je jedno, jestli jsem v Americe, vstává na každý zápas. Sice nevím, jak to dokáže, ale hokejem pořád žije. Jeden z důvodů, proč se vracím na Kladno, je, aby mě viděla ještě naživo," řekl Jágr novinářům.

Naposledy jej rodiče mohli sledovat při výluce NHL v sezoně 2012/13. "V Americe s tátou nebyli tak deset let, naposledy v New Yorku v roce 2005, kdy jsem dal 600. gól a klub pozval rodiče, aniž bych to věděl. To bylo milé překvapení," popsal Jágr.

Přiznal, že za úspěchy v kariéře může být vděčný jim. "Vždycky jsem slíznul všechnu smetánku. A nemusel jsem pro to dělat skoro nic. Jedině jsem musel poslouchat rodiče a měl vůli to dělat. Oni pro mě udělali absolutní maximum, co kdo může pro druhého udělat. Obětovali mi svůj život. Třicet let jsem hrál hokej na nejvyšší úrovni a o nich nikdo neví, ale mě zná skoro celý svět," dodal hokejový fenomén, který svým návratem do Česka opět způsobil u fanoušků 'Jágrmánii'.

Z Kanady přiletěl sám bez přítelkyně Veroniky. "Ještě v Kanadě musí zabalit. Můj přesun byl blázinec, vůbec jsem nevěděl, co bude. Jestli si mě někdo vybere z waiver listu nebo co bude. Zatím zůstává a možná se ještě pojede podívat někam jinam," prohlásil Jágr.

Mohl se těšit i na domácí stravu od maminky Anny, ale přiznal, že se s jídlem drží. "České knedlíky jsem neměl hrozně dlouho, od té doby, co jsem se s Veronikou vydal na gluten free (bezlepkovou dietu). Já jsem člověk, který když něco vidí, tak to hned sní. Měl bych 120 kilo. Musím se držet," usmíval se Jágr.

Z Calgary by se za ním nemusela vydat jen přítelkyně, ale také jeho věrní fanoušci Travelling Jagrs, kteří svůj idol v dokonalých kostýmech provázeli po stadionech NHL a dočkali se jej v sezoně i doma v Calgary. "Někde jsem četl, že o tom přemýšlí. Ale bylo by to pro ně dražší. I když v Calgary jsou lístky tak drahé, že by pro ně bylo bylo levnější koupit si letenku," řekl Jágr.

Astronomie, kosmonautika...Zajímá mě to, jen nebyl čas, hlásí Jágr

On sám ve středu cestou domů prožil setkání, které jej nadchlo. "V Amsterodamu ke mně přišel pro podpis pán, nechci říkat starší, protože byl stoprocentně mladší než já. Bavili jsme se a říkal, že je vědec a zabývá se astronomií, kosmonautikou, vesmírem a gravitací. To je přesně to, co mě zajímá, co miluju a na co jsem nikdy neměl čas," popsal Jágr, který i v Calgary uvažoval, že by navštěvoval přednášky v tomto oboru.

Při náhodném setkání probrali spoustu zajímavých věcí. "Hlavní téma byl Mars, protože (prezident USA Donald) Trump prohlásil, že v nejbližší době budou investovat peníze na to, aby se tam člověk poprvé vydal. Pak jsem koukal na hodinky, že mi za deset minut letí letadlo. Ale vůbec by mi nevadilo, kdybych to nestihl. Beru to jako náhodu, že první člověk byl zrovna ten, kterého bych si vždycky přál poznat," podotkl Jágr.

V pondělí zase bude mít možnost zajímavého setkání ve svém oboru. Český svaz ledního hokeje naplánoval na pondělní odpoledne do Síně slávy v Praze sraz olympijských šampionů z Nagana při 20. výročí největšího úspěchu v historii. "Nevím, jak moc budu zaneprázdněný. Ale rád si čas udělám a půjdu kluky pozdravit. Některé vídám v létě, jiné jsem viděl naposledy v Naganu," dodal Jágr.