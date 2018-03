Jágr oživil naději na baráž, Karlovy Vary vyhrály první ligu

Karlovy Vary postoupily v nejkratším možném čase do baráže o hokejovou extraligu. Slavii porazily i ve čtvrtém semifinálovém utkání první ligy, v pražském Edenu dnes vyhrály 3:0. Na cestě do bojů o extraligu neztratili Západočeši proti Vsetínu a Slavii ani jedno z osmi utkání. České Budějovice odvrátily konec sezony, když dokázaly přes nepříznivý průběh zvítězit na ledě Kladna 4:2 a stav série v semifinále play off první ligy snížily na 1:3.

Útočník a majitel kladenského klubu Jaromír Jágr tak šanci připsat si v úterý na jihu Čech v pátém utkání patnáctý start, a pokud se uzdraví, tak zasáhnout i do baráže o extraligu.

V Edenu se zaplněný kotel karlovarských fanoušků radoval z první trefy v 25. minutě. Střelu kapitána Václava Skuhravého vyrazil Frodl pouze před Petra Stloukala, který puk doklepl do odkryté branky. Domácí reklamovali Stloukalovo údajné kopnutí do puku, ale rozhodčí gól uznali.

Tlak hostů vyústil v druhou branku 17 vteřin před koncem druhé části. Útočník Tomáš Rachůnek si od mantinelu vybruslil až před Frodla, který na jeho zakončení nestačil.

V závěrečné třetině Energie kontrolovala hru a Pražané už dvougólové manko nedokázali smazat, přestože v závěru to i díky přesilové hře a odvolání Frodla zkoušeli v šesti. Konečnou podobu skóre stanovil Flek do prázdné branky. Novotný v play off vychytal čtvrté čisté konto a v osmi duelech obdržel stejný počet branek.

Kladno poprvé nestačilo na České Budějovice

Šestačtyřicetiletý Jágr, kterého stále sužují problémy s kolenem, si rychle odbyl tři vteřiny pobytu na ledě a díky tradičnímu nucenému koloritu posledních týdnů má na kontě 14 zápasů.

"Já si hrozně přál, abychom to zvládli. A zbytek sezony jsem si užil na tribuně. Teď je to všechno složitější," řekl s úsměvem Jágr. "Jestli si všichni mysleli, že toužím po tom, aby Kladno prohrálo, tak to vůbec ne. Mně to takhle vyhovovalo. Byl jsem s klukama a koukal na zápas z dobrého místa. Takže jsem teď spíš naštvanej, že budu muset zase začít trénovat," uvedl s nadsázkou druhý nejproduktivnější hráč historie NHL.

O tom, jak by vypadaly následující týdny, kdyby Kladno dnes postup dovršilo, nespekuloval. "Vážně jsem to neřešil. Nevím přesně, jaká jsou tady pravidla, ale myslím, že za Třinec bych případně mohl nastoupit pouze v případě, že by Kladno vypadlo. A kdybychom postoupili, tak baráž končí v dubnu v podobné dny, jak končí finále extraligy. Takže i proto jsem tyhle věci vůbec neřešil. A hlavně jsem hned od začátku říkal, že pro mě je Kladno prioritou," zdůraznil Jágr.

Jen o trošku déle pobyl na hrací ploše zkušený bek Motoru Filip Novák, který už po 35 sekundách obdržel za faul na Redlicha trest na pět minut a do konce utkání za zásah do hlavy a krku. "Je na vyšetření v nemocnici, ale má podezření na otřes mozku a zlomený nos," řekl na tiskové konferenci domácí kouč Miloslav Hořava.

V dlouhé přesilovce, kterou si Středočeši sami přerušili vyloučením, Rytíři marně dobývali branku hostů, přesto po první třetině vedli zásluhou Kružíka a jeho trefy z deváté minuty. V nástupu do druhého dějství ale fauloval Tůma a Nedorost vyrovnal. Motor měl od té doby mírně navrch a byl nebezpečnější.

Přesto hosté od konce 35. minuty znovu prohrávali, když se rovněž v početní výhodě prosadil Strnad. Do kabin ale odcházeli s jednobrankovým vedením hosté. Nejprve potrestal chybu Rytířů ve 39. minutě Čermák a už o 39 vteřin později dokonal obrat Heřman. Toto zatmění domácích se nakonec ukázalo jako rozhodující pro celý zápas.

Na začátku třetí třetiny mohl vyrovnat Kloz, jenže brankář Kváča byl proti. Netrvalo dlouho a klid hostům dodal druhou dnešní trefou zkušený Nedorost. Domácí se snažili vrátit do zápasu, ale nebylo jim přáno. Závěr mohl ještě zdramatizovat Strnad, ani on však Kváču nepřekonal.

"Tahle série si zaslouží více zápasů, než aby jeden z týmů prohrál 0:4. A teď to s naším dnešním vítězstvím dostává nový náboj," věří asistent českobudějovického kouče Luboš Rob.