Je to jak ze špatného snu, hlesl Svačina po dalším debaklu Třince

Třinečtí hokejisté se v minulé sezoně probojovali do semifinále Ligy mistrů, ale její nový ročník odstartovali katastrofálně. Po páteční vysoké prohře 1:6 se švédským Djurgaardenem utržili debakl i dnes s Tapparou Tampere, finskému celku podlehli 2:8. Útočník Vladimír Svačina přitom po úvodním nezdaru věřil ve vítězství.

"Když už jsme takhle prohráli první zápas, věřil jsem, že to urveme dneska. Ale prohráli jsme ještě více. Je to jak ze špatného snu. Omlouvám se, ale tohle jsem ještě nezažil a špatně se mi to hodnotí. Na Ligu mistrů jsme se strašně těšili. Věřil jsem, že oba zápasy urveme," řekl novinářům Svačina.

Oceláři v souboji s finským vicemistrem inkasovali první tři góly v oslabení, v rozmezí 29. a 34. minuty zvýraznil soupeř vedení z 1:0 na 6:0. "To bylo hodně nepříjemné. Člověk jde na led a říká si, že už to musí zlomit a že budeme hrát u nich, dáme jim gól. A šup, dostaneme další. Nebylo to, že by nás přehráli do prázdné. My tam jsme u hráčů jsme, ale nejdeme pod hůl. Stejně jako předchozí zápas jsme byli málo důrazní," pokračoval.

Severské země jsou pověstné excelentním bruslením, ale Svačina si nemyslí, že by byli oba soupeři rychlejší. "Dnes umí bruslit každý, ať je z Finska, Švédska nebo i ze skupiny B na mistrovství světa. Je to o tom, že dle mého plnili více pokyny trenéra. Nevím proč, ale my jsme ten systém až tak neplnili. Z toho pramenily chyby a zase nám to tam napadalo. Přitom první třetina nebyla z naší strany vůbec špatná. Ale bohužel teď nejsme produktivní a na nějakou krásu ze začátku utkání se prostě nehraje," doplnil.

Třinec předtím v přípravě válel, po úvodní porážce v Olomouci 2:3 po nájezdech porazil dvakrát Vítkovice a zvítězil i nad Soči a Trenčínem. Odvety po nepovedeném vstupu do Ligy mistrů čekají Oceláře už příští týden. V pátek se představí ve Švédsku a v neděli ve Finsku.

"Nejhorší by bylo, kdybychom teď šli v hlavách dolů. Ať chceme nebo ne, teď už s výsledky nic neuděláme. Máme další trénink, nesmíme uhnout z cesty. Musíme jít naplno do všech střel, do všech soubojů. Ze všeho se snažit dát gól. Jenom takhle se vrátíme k hokeji, co nás zdobil. Tím, že klesneme na mysli a budeme tady chodit v depresi, to nezlomíme," uzavřel Svačina.