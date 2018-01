Je to nešťastné, nezapomeneme na něj, chválí Jágra v Calgary

Kouč hokejistů Calgary Glen Gulutzan a dosavadní spoluhráči Jaromíra Jágra litují toho, jak se vyvinula zřejmě poslední sezona pětačtyřicetileté legendy v NHL. Shodně ocenili jeho přínos pro Flames. I přesto, že především vinou zranění sehrál jen 22 utkání, zanechal v kabině výraznou stopu díky svému vlivu zejména na mladé hráče a příkladnému profesionálnímu přístupu.

"Myslím si, že je to opravdu nešťastné. Kdokoliv, kdo se kolem hokeje pohybuje, mohl vidět, že v některých zápasech, když byl zdravý, dominoval," uvedl Gulutzan s tím, že Jágrovi bohužel zdravotní stav nedovolil, aby své umění naplno prokázal.

Jágr podepsal s Calgary až v den startu soutěže roční kontrakt. Vinou pozdního startu do sezony bez přípravného kempu a pak hlavně kvůli problémům s třísly a kolenem si ve 22 zápasech stihl připsat jen sedm bodů za gól a šest asistencí.

Naposledy hrál 31. prosince proti Chicagu, pak byl 14. ledna od tohoto data zpětně zařazen na marodku. Domácí výhra nad Blackhawks 4:3 v prodloužení by mohla být posledním duelem Jágra v bohaté kariéře v NHL, kterou začal dvěma zisky Stanleyova poháru s Pittsburghem a vyšplhal se až na druhé místo historické tabulky produktivity s 1921 body za 766 branek a 1155 asistencí z 1733 zápasů.

Z kola se při tréninku kouřilo

Gulutzan jeho ohromnou píli dokumentoval na historce z nedělního odpoledne. Kouč si zapomněl čip a zabouchl si dveře od haly. "Dovnitř mě pustil Jags. Volal jsem mu, přišel a otevřel mi. Pořád ještě trénoval. Z kola se ještě kouřilo, jak z něj slezl," komentoval Gulutzan přípravu Jágra, pověstného tvrdými a nočními tréninky navíc.

Útočník Michael Frolík, který je stejně jako Jágr kladenským odchovancem, také litoval jeho odchodu. "Je to samozřejmě smutné, že to dopadlo takhle. Ale přinesl toho do kabiny hodně," prohlásil Frolík, který se po zlomenině čelisti dnes proti Vegas vrátí do sestavy Calgary.

"Hlavně pro mladé kluky hodně znamená, že ho poznali osobně. Je to hrající legenda. Přejeme mu ještě hodně úspěchů v kariéře, bude hrát doma a určitě naplní hodně hal a zase bude rozdávat hodně radosti," doplnil k Jágrovu odchodu do prvoligového Kladna.

Hráč Síně slávy

Dvaadvacetiletý útočník Curtis Lazar má z působení v jednom týmu s Jágrem zážitek na celý život. "Mohu říkat, že jsem hrál s Jaromírem Jágrem. Je to opravdu něco výjimečného. On hrál, když jsem byl ještě v jeslích. Někde v pozadí se ozývá: "Lemieux přihrává Jágrovi!" a já jsem dítě v jeslích," uvedl Lazar.

"Jen to, že tady byl, vidět ten šum kolem toho ve městě a poznat ho v kabině... Já a Bart (Matt Bartkowski) jsme mohli v šatně sedět vedle něj a sledovat všechny ty neuvěřitelné věci, které dělá. Na to bude člověk navždy vzpomínat," pokračoval Lazar.

"Je to hráč, který bude v Síni slávy. Člověk zírá, co dokázal. Na ta čísla, jaký má stále přístup, když jde na led. Je skvělé, že může člověk říci, že byl u toho. Bylo to krátce, ale i tak," dodal Lazar.

"Hrál jsem proti Jagsovi hodně ve Východní konferenci. Je mohutný, těžko se proti němu hraje. Jeho bilance mluví sama za sebe. Nevím, co budu dělat v jeho věku (45 let). Je úchvatné, že byl schopen hrát a pomoci našemu týmu. Jsem pyšný, že jsem mohl oblékat dres s ním," prohlásil sedmadvacetiletý obránce Travis Hamonic.

Jágr tým pozvedl

"Bohužel se věci nevyvinuly tak, jak chtěl. Kvůli opakujícím se problémům se zraněními se nedostal tak často do sestavy, jak by si představoval. Odchází skvělý hráč, který tvrdě makal. Bude ale dál hrát a věříme, že mu všechno vyjde," uvedl kapitán Calgary Mark Giordano.

Gulutzan ocenil Jágrův vliv na tým i hvězdu Flames, čtyřiadvacetiletého útočníka Johnnyho Gaudreaua. "Tým pozvedl, ať už to bylo myšlením, nebo tím jak dokázal věci vysvětlit a jaký měl pohled na hokej," podotkl kouč.

"Jeho debaty s Johnnym (Gaudreauem) o tom, co obnáší stát se nejproduktivnějším hráčem ligy a podobné věci, to je právě to, co bylo pro mužstvo také důležité a těžilo z toho. Kdykoliv jste vedle takové hráče, který hrál takovou dobu na nejvyšší úrovni, tak se učíte, když nasloucháte nebo ho sledujete," dodal Gulutzan.