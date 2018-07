Jsem rád, že jsem přežil, oddechl si Jágr. Fňukat nehodlá

Legendární útočník Jaromír Jágr absolvoval první ostrý trénink na ledě s hokejisty prvoligového Kladna. Ačkoliv se cítil hodně unavený po dlouhém období bez hokeje, věří, že se dokáže dostat natolik do formy, aby hrál od začátku sezony. Potíže s kolenem, jež ho sužovaly během minulého ročníku, Jágra zatím nijak neomezují.

Šestačtyřicetiletému Jágrovi v uplynulé sezoně zkomplikovaly zdravotní problémy působení v NHL. Po odchodu z Calgary se vrátil do Kladna, ale odehrál jen pár zápasů a při tvrdém zákroku havířovského Marka Sikory si nešťastně přisedl koleno.

Od poloviny února tak byl mimo hru s poraněnými vazy v pravém koleně a poškozeným meniskem. Starty sbíral jen po vteřinách kvůli pravidlu, aby mohl případně naskočit do baráže o extraligu, což se nestalo.

"Řeknu to takhle - kdo má rád výzvy, tak mu rád přenechám moje tělo a může si to zkusit. Není to jednoduché. Nic jsem ale od sebe neočekával. Nečekal jsem žádné zázraky, ale byl jsem rád, že jsem dnešní trénink přežil. Udělám pro to ale maximum, to mohu slíbit. A věřím, že se to bude den ode dne zlepšovat," řekl Jágr novinářům.

"Když v mém věku šest měsíců nic neděláte, je to jako kdybyste někomu zlomili obě nohy a chtěli pak po něm, aby první den výborně chodil a šel si ještě zaběhat. Nijak ale nefňukám, beru to, jak to je. Šest měsíců jsem nehrál ostrý zápas. A je to znát. Nejhorší by ale bylo, kdybych se srovnával s tím, jakým jsem byl hokejistou před deseti, ale i třeba dvěma lety. Doba letí," doplnil Jágr.

Rád by stihl úvod sezony

Olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa odhadl, že návrat do dobré kondice a celkové pohody mu zabere zhruba dva měsíce. Úvodní zápas základní části WSM ligy čeká Rytíře 8. září proti Frýdku-Místku. "Věřím, že než začne sezona, tak se dokážu připravit natolik, abych mohl odehrát zápas. Alespoň takový je můj plán," oznámil Jágr.

Pevně věří, že dobu nečinnosti dokáže dohnat a plně nahradit. "Kdybych tomu nevěřil, tak tady nejsem. Věřte, že po dnešním tréninku mi není do zpěvu, ale na světě jsou daleko horší věci. Je to výzva i pro mě, abych se zkusil vrátit, dostal se do co nejlepší formy a pomohl Kladnu," řekl Jágr.

Pomáhá mu z pohledu psychiky i tolikrát avizovaná láska k hokeji? "Chuť a radost z hokeje přichází samozřejmě s úspěchem. Tím, že se vám daří. A s pocitem dobře odvedené práce. Když cítíte, že trénink a zápas vám něco dávají. Věřím, že když se sám budu cítit den ode dne lépe a lépe, tak i ta radost přijde," prohlásil dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem.

Koleno? Na hodnocení je brzy

Zda už je koleno stoprocentně v pořádku, nedokáže zatím posoudit. "Na to budu moct odpovědět až o něco později. Byl jsem dnes poprvé na ledě po šesti měsících. Předtím jsem se začal jen tak klouzat. Tohle byl první tvrdší trénink po delší době a necítil jsem se moc dobře. Neříkám, že mě to nějak omezuje, ale moje stehenní svaly jsou slabé a je to vidět na fyzičce i bruslení," připustil.

"Neřekl bych, že s kolenem jsou nějaké problémy. Trošku mě to pobolívá, ale tam jde spíš o tu fyzičku. Léčil jsem to klidem a skoro nic jsem nedělal. Moje tělo není silné, mé svaly nejsou silné a má stehna nejsou silná, takže všechen ten nápor jde do kloubů a do kolen, což, myslím, že je důvod, proč to bolí," přemítal Jágr.

V tréninku se ale kvůli tomu nijak neomezoval. "Mým největším omezením je hlavně věk," prohlásil s úsměvem. "Jsou věci, které bych chtěl zvládnout, ale už nemůžu. V mém věku už jsou ta omezení pořád a je jich víc a víc. Ale po zdravotní stránce? Věřím, že až se noha i celé tělo posílí častějšími tréninky a i těmi mimo led, tak se to bude jen zlepšovat."

Jiné angažmá neřešil

Loni zdůraznil, jak důležité je pro něho stanovení cíle před sezonou. Před tou minulou byla pro něho hnacím motorem olympiáda v Pchjongčchangu. "Teď mám jediný cíl - abych se zítra cítil líp než dneska. A tak to šlo i dál, den za dnem. Snad se pak jednou budu cítit super," řekl.

I proto se nezabýval možnostmi jiného angažmá než v dresu Kladna, které vlastní. "Upřímně říkám, že jsem nic neřešil. V hlavě jsem měl jen to, abych se co nejrychleji vyléčil a dostal se do formy," prohlásil Jágr