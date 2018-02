Jsme Kladno, nejsme cirkus! Fanouškům vadí přesun do Liberce

Rozporuplné pocity panují v táboře fanoušků hokejového Kladna. Návrat legendárního Jaromíra Jágra ze zámoří je pochopitelně vítanou vzpruhou, zároveň s sebou ale nese riziko, že sportovní výsledky budou trochu ve stínu celorepublikového vítání slavné osmašedesátky. "Tým je víc než jednotlivec," apelují proto příznivci Rytířů ve společném prohlášení na webu fanklubu.



Poslední sezony jim totiž příliš důvodů k radosti nenabídly. Na jaře už to budou čtyři roky od doby, kdy tradiční extraligový klub nejvyšší soutěž opustil. A v dosavadních třech pokusech o návrat se Kladnu ani jednou mezi čtrnáct nejlepších klubů země vrátit nepodařilo. Ba co víc, Rytíři nikdy neproklouzli ani do prolínací baráže, pokaždé skončili zklamaní už v prvoligovém play-off.



A fanoušci proto nesou nelibě, že boj o ligové body a co nejvýhodnější postavení ve vyřazovací části trochu zastíní show spojená s Jágrovým návratem. Už vůbec se jim pak nelíbí přesun sobotního zápasu proti Benátkám nad Jizerou do Liberce. "Zásadně nesouhlasíme s podílením se na cirkusu, který chtějí mnozí kolem Jágra a tím pádem i našeho klubu dělat. Pokud si chce Nedvěd udělat rozlučku s kariérou, může si uspořádat přátelské utkání a pozvat si tam koho chce, klidně i Jágra. My ale bojujeme o baráž a hlavně extraligu," píší příznivci Rytířů v narážce na chystané loučení šestačtyřicetiletého Petra Nedvěda, který přitom ukončil kariéru už před lety.



"Čtvrtým rokem tvrdneme v pralese a ani jednou jsme se nepodívali aspoň do baráže. Místo toho, aby se klub postavil za věrné fanoušky a umožnil jim užít si zápas v Benátkách, kde můžeme klukům vytvořit domácí atmosféru, tak byl upřednostněn fanoušek liberecký, kterému byl Jágr strčený až pod nos, zatímco my musíme cestovat dál," stěžuje si fanklub v prohlášení.



Kladenští příznivci narážejí na to, že jejich klub mohl přesun z Benátek do Liberce odmítnout. Jenže místo toho podle fanoušků upřednostnil Nedvědovu rozlučku před stoprocentní snahou uhrát extraligové body. A trpělivost fanklubu už dochází. "Přežili jsme spoustu věcí, ale každý z nás má hranici, u které si řekne, že tohle nemá zapotřebí. Na Jágra zaplníte zimák i bez nás věrných, ale bez něj to tam táhneme sami," podotýkají fanoušci směrem k vedení.



Kladno v minulosti šestkrát vyhrálo nejvyšší soutěž, patří k nejtradičnějším extraligovým adresám. I proto fanoušci výsledkovou bídu posledních let skousávají jen těžko. "Máme za sebou čtyři neúspěšné sezony a chtěli bychom už také zažít nějaký ten náš hokejový úspěch. Tím ovšem není to, dělat šašky při Nedvědově rozlučce," kritizují fanoušci události posledních dní.



A prohlášení zakončují stručným sdělením: "My jsme Kladno, nejsme cirkus!" Comeback slavného odchovance jim tak zatím přináší spíš komplikace než hokejovou radost. Bude i na Jágrovi, aby svým přínosem ukázal, že fanoušci se kýženého úspěchu letos konečně mohou dočkat. Jinak za jeho náhlým návratem zůstane spíš hořká pachuť.