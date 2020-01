Kanada v boji o zlato přestřílela Rusko, bronz bere Švédsko

O 3. místo: Švédsko - Finsko 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) Branky a nahrávky: 13. Sandin (Lundkvist, Fagemo), 31. Fagemo (Höglander, Ginning), 34. Öberg (Nässén) - 9. Puistola (Nousiainen, Tanus), 20. Maccelli. Rozhodčí: Campbell, Lawrence - Huseby (všichni Kan.), Šalagin (Rus.). Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Diváci: 7954. Finále: Kanada - Rusko 4:3 (0:0, 1:2, 3:1) Branky a nahrávky: 32. Cozens (Veleno, Lafreniere), 50. McMichael (Addison, Byram), 52. Hayton (Addison, Lafreniere), 57. Thomas (McMichael, Addison) - 30. N. Alexandrov (Zamula), 35. Děnisenko (Romanov, Sokolov), 49. Sorkin (Kruglov). Rozhodčí: Heikkinen, Vikman (oba Fin) - Lundgren (Švéd.), Synek (SR). Vyloučení: 6:8. Využití: 2:1. Diváci: 8693. Individuální ocenění mistrovství světa hokejistů do 20 let v Ostravě a Třinci: Nejlepší hráči (podle direktoriátu turnaje): brankář: Joel Hofer (Kanada), obránce: Rasmus Sandin (Švédsko), útočník: Alexis Lafreniere (Kanada). All Star tým (podle akreditovaných novinářů): Joel Hofer (Kanada) - Alexandr Romanov (Rusko), Rasmus Sandin (Švédsko) - Barrett Hayton, Alexis Lafreniere (oba Kanada), Samuel Fagemo (Švédsko). Nejužitečnější hráč: Alexis Lafreniere (Kanada).