Kanaďan ukázal prostředníček, fanoušci mu hrozili smrtí

Kanadská juniorská soutěž OHL má na krku pořádný skandál. V rozhodujícím sedmém utkání semifinálové série play-off mezi týmy Soo Greyhounds a Kitchener Rangers totiž dvacetiletý hokejista Givani Smith předvedl nevybíravé gesto. Mladý bruslař neusnesl porážku svého týmu a směrem k lavičce soupeře ukázal prostředníček, načež jej chtěli napadnout fanoušci. Hostující mužstvo nakonec musela ze stadionu na letiště doprovodit policejní eskorta.

Emoce ke sportu bezesporu patří, když je však přeženete, můžete mít pořádný problém. Své o tom ví také teprve dvacetiletý Givani Smith, který momentálně obléká dres juniorského týmu Kitchener Ranger. Na poslední utkání, k němuž dosud nastoupil, jen tak nezapomene.

Po rozhodujícím duelu semifinálové série play-off OHL neunesl porážku svého celku.a předvedl neslušné gesto, když směrem ke střídačce soupeře ukázal zdvižený prostředníček. Za nesportovní moment následně vyfasoval stopku na dva zápasy, jež se mu převede do dalšího ročníku.

Things got a little emotional after Kitchener OT winner. pic.twitter.com/4lt3SJIixq