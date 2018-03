Kladenské dilema. Rytíři mohou rychlým postupem přijít o Jágra

Do schizofrenní situace se dostali kladenští hokejisté. V semifinálové sérii WSM ligy proti Českým Budějovicím zvládli úvodní dva zápasy na ledě soupeře a míří za postupem do baráže. Poprvé od sestupu z extraligy, který tradiční klub potkal v roce 2014. Zároveň se ale v prolínací soutěži dost možná budou muset obejít bez Jaromíra Jágra. Aktuálně zraněná legenda totiž nemusí v play-off stihnout nastoupit k potřebnému počtu utkání.



Na přelomu ledna a února kolem toho bylo veliké haló. Jágr předčasně ukončil neúspěšné angažmá v Calgary, které zkomplikovaly zdravotní problémy, a vrátil se do mateřského klubu. Jeho první zápas v dresu Rytířů sledovala zaplněná aréna v Liberci a nejproduktivnější Evropan v historii NHL se tuzemským divákům připomněl třemi gólovými asistencemi.



Jeho comeback spojený s výrazným diváckým zájmem pak ale částečně utnul nevybíravý atak havířovského útočníka Sikory, který slavnou osmašedesátku poslal na mantinel. Jágrovi po nárazu tekla krev a poranil si i koleno. Od osudného zápasu v polovině února proto nastupoval už jen na úvodní střídání, aby nasbíral potřebný počet startů.



Pokud totiž hokejista chce za své mužstvo nastoupit v baráži o extraligu, musí za něj předtím odehrát alespoň patnáct zápasů během sezony. A to Jágr stíhal jen tak tak, nucenou zdravotní pauzu si tudíž nemohl dovolit. Vychytrale tak nastupoval na první buly, po kterém ihned zamířil na střídačku. V kolonce času na ledě sice sbíral jen vteřiny, ale potřebný zápis do statistik startů získal.

Výjimka neprošla



Až v pátém utkání čtvrtfinále play-off proti Prostějovu udělal výjimku. Za vyrovnaného stavu série se rozhodl uvolnit své místo na soupisce jinému hráči, aby na ní jako zraněný nezabíral místo. Kladno utkání zvládlo a po výhře i v šestém duelu venku postoupilo do semifinále.



V něm už za Jágrovy přítomnosti na střídačce dvakrát zaskočilo České Budějovice a jen dvě výhry je dělí od kýženého postupu do boje o extraligu. Jenže tady je háček. Jágr totiž aktuálně má jen dvanáct startů, pro baráž mu tak stále tři chybějí. A v případě, že by Rytíři dokázali ve třetím a čtvrtém zápase série na domácím stadionu zvítězit, Jágrova kladenská sezona by kvůli kuriózní shodě okolností byla předčasně u konce. A i kdyby se dokázal uzdravit, mohl by sledovat jen z tribuny, jak se jeho spoluhráči pokoušejí vrátit šestinásobného ligového mistra mezi republikovou elitu.

Kladenský trenér Miloslav Hořava přiznal, že klub pro Jágra dokonce žádal na hokejovém svazu výjimku, jenže neuspěl. Logicky se tak začaly objevovat spekulace, že Kladno jeden z dvojice nadcházejících zápasů vypustí, aby šestačtyřicetiletý veterán měl možnost splnit potřebný limit.

To by se však Rytířům však mohlo krutě vymstít. Dokázali Budějovice přetlačit ve dvou vyrovnaných zápasech, jednou rozhodlo až prodloužení. Ale nikde není psáno, že o víkendu to zase nemůže být naopak. Kdyby se proto Kladenští rozhodli jedno utkání svému soupeři "darovat", mohlo by je to nakonec ještě hodně mrzet. Jakékoliv podobné uvažování okamžitě vyvrátili sami hráči i kouč Hořava.

Může tedy dojít k bizarní situaci. Jágr se do Česka vracel s hlavním cílem - pomoci svému Kladnu zpět do extraligy. Dost možná však bude pomáhat jen jako divák z tribuny, ačkoliv po zdravotní stránce by třeba i byl schopný hrát. Kdyby série skončila ve čtyřech zápasech, jeden start by mu zkrátka chyběl. Kladno tak paradoxně "potřebuje" alespoň jednou prohrát, chce-li svou legendu v letošní sezoně ještě využít.