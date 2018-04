"Končit ještě nechci," řekl Jágr. Návrat do NHL nevyloučil

Jaromír Jágr aktuálně působí na střídačce hokejového Kladna jako trenér a harcovník. Rytíři si vybojovali účast v baráži o extraligu, ve které jsou zatím poslední. Ztráta na příčky zaručující extraligovou příslušnost v příštím roce je ale pouze dvoubodová. Zranění kolene majitele klubu do utkání nepustí, a tak se snaží pomáhat tím, že dává spoluhráčům alespoň pokyny ze střídačky. V rozhovoru pro zahraniční tisk uvedl, že NHL pro něj nemusí být uzavřená kapitola.

Jágr před třemi týdny oslavil šestačtyřicáté narozeniny, přesto o konci kariéry ještě neuvažuje. Pro deník New York Times se dokonce svěřil, že návrat do NHL není vyloučený. Český veterán samozřejmě ví, že základ je být zdravý. "Pomalu se snažím trénovat, zatím jen sám. Chci se dát kompletně do pořádku a pak uvidíme, co se stane. Ještě nechci končit kariéru," uvedl.

Vítěz olympijského zlata z Nagana začal sezonu v Calgary. Za kanadský tým si v letošním ročníku připsal celkem 22 startů. Do statistik si zapsal jeden gól a šest asistencí. V organizaci Flames skončil 29. ledna, kdy se stal nechráněným hráčem. "Dostal jsem šanci a z nějakého důvodu jsem nehrál svůj nejlepší hokej, a navíc jsem se zranil," popsal svoji zatím poslední sezonu za mořem.

Po konci v Calgary se přesunul do Kladna, kde chtěl pomoci týmu k návratu mezi elitu. Žádné jiné plány, než že se vrátí zpět do města, kde se naučil hrát hokej, neměl. "Byl bych šťastnější, kdybych teď mohl být v NHL, ale jako druhá možnost je tohle to nejlepší místo, kde chci být," prozradil dvojnásobný vítěz Stanley Cupu. Jágr si dokonce na kladenském zimáku nechal vytvořit podmínky podobné NHL. Ledová plocha odpovídá rozměrům zámořských kluzišť. "(V Evropě) není moc hřišť s velikostí NHL. Myslím, že v Česku máme snad jediné," řekla hokejová legenda. "Takže můžeme hrát trochu stylem jako v NHL. Udělal jsem to i sám pro sebe, abych mohl hrát o něco déle. Je to můj klub, tak to tak musím udělat," doplnil.