Konečně do NHL? Láká mě to, přiznal Jan Kovář

Poprvé na sebe výrazně upozornil v dresu Plzně, ve kterém celé tři sezony podával skvělé výkony a Západočechy dovedl i k zisku mistrovského titulu. Následně se Kovář vydal do ruské KHL, kde strávil pět let v Magnitogorsku. Teď by se rád posunul ještě do nejlepší hokejové ligy světa a cítí, že v osmadvaceti letech na to má nejvyšší čas.

"Ozvaly se některé top týmy, ve hře byly velmi nadstandardní podmínky. Ale Honza to možná vidí i tak, že má poslední šanci prosadit se do NHL. Kdyby teď znovu podepsal třeba na dva roky v Rusku, odchod do zámoří by pak s ohledem na jeho věk už nejspíš nebyl reálný," upozornil pro hokej.cz Vladimír Vůjtek, který působí ve společnosti Euro Hockey Services, která elitního českého hokejistu zastupuje.

"Mohl jsem v Magnitogorsku pokračovat, nabídky byly i z jiných týmů. Ale rád bych změnu," přiznal na webu hokej.cz sám hráč. O přesunu přemýšlel Kovář už po loňském mistrovství světa v Paříži. "Situaci řeší moji agenti. NHL mě hodně zajímá, říkal jsem to už loni, po mistrovství světa v Paříži," zmínil.

"V danou dobu byl o Honzu v NHL velký zájem. Třeba Chicago ho chtělo hodně, ovšem Honza měl platný kontrakt v Rusku a odejít nemohl," konstatoval Vůjtek. Poslední sezonu tak Kovář strávil v Magnitogorsku, kde ale nezářil tolik jako v předcházejících letech.

V případě pokračovaní v ruském klubu by se potkal s bývalým trenérem reprezentace Josefem Jandačem. Ten Mettalurg po mistrovství světa převzal a v novém ročníku mu bude šéfovat. Budoucnost Kováře v týmu je ale velmi nejistá. Probíhají totiž jednání s několika kluby v NHL. "Vede je nás zámořský partner Allan Walsh. Hovoří s kluby, určité varianty jsou. Ale nepředbíhejme," zmínil Vůjtek.

Písecký rodák a odchovanec nemá na co čekat. Pokud chce do NHL, musí se dohodnout letos, příště by už mohlo být pozdě. "Nechci říkat, že to byl vždycky můj sen. Ale NHL je výzva pro každého hokejistu. Delší dobu jsem o tom přemýšlel, chtěl bych to tam prostě zkusit. Nerad bych si jednou vyčítal, že jsem se o to nepokusil," konstatoval Kovář.

Času na dohodnutí kontraktu v některém ze zámořských klubů je dostatek. Ještě totiž ani neskončila letošní sezona a v dalším programu se budou zástupci týmů soustředit hlavně na draft nováčku. Podpisy smluv přijdou na řadu až na začátku července.

Ani Kovář na nové angažmá nespěchá a nevylučuje ani možnost, že by sezonu načal v české nejvyšší soutěži. "Samozřejmě, stát se to může. Zatím jsem se nerozhodl, jak bude vypadat nejbližší budoucnost. Opravdu s tím nespěchám. Klidně začnu sezonu doma, v české extralize. Záležet bude na dalším vývoji, teď o tom nemá cenu takhle uvažovat. Jak jsem řekl, NHL by mě lákala. Uvidíme, jak to dopadne," uzavřel.