Brankář Hrubec putuje do Omsku a doufá, že se tam prosadí

Hokejový brankář Šimon Hrubec se těší na nové angažmá v KHL a věří, že se i v ambiciózním Omsku dokáže prosadit. Devětadvacetiletý český reprezentant se do Avangardu přesunul z Kunlunu, v jehož dresu před nedávnem začal druhou sezonu.

"Byla to neskutečně rychlá a zároveň náročná akce na 48 hodin. Klobouk dolů před Robertem Spálenkou a Radkem Hamplem ze Sport Investu, kteří dokázali doslova nemožné. Dva dny jsem prakticky neodložil telefon od ucha, nestihl jsem volat ani rodině," uvedl Hrubec v rozhovoru pro agenturu, která jej zastupuje.

Hrubec pokračuje v hektické sezoně, do které vstoupil stejně jako další legionáři Kunlunu vinou omezení způsobených pandemií koronaviru až od šestého utkání KHL. I proto je čínský klub v tabulce Východní konference až jedenáctý, zatímco Omsk pátý. Výhodou je, že oba kluby v současnosti hrají v Moskvě. Kunlun nastupuje v Mytiščích, Omsk kvůli problémům se svou halou v Balašiše.

"Upřímně byl pro mě větší změnou přestup do Kunlunu. V Třinci jsme hráli sedm let o titul a najednou jsem přišel do organizace, která tyto ambice v obrovské konkurenci KHL jednoduše neměla. To říkám při vší úctě, kterou ke klubu cítím. Nyní se vracím do celku, který má v soutěži jen ty nejvyšší cíle. Souvisí s tím vyšší očekávání, vyšší tlak. Věřím, že jsem připravený," řekl Hrubec.

Těžká pozice

Účastník loňského mistrovství světa si v novém působišti bude muset svou pozici vybojovat. Avangard doposud spoléhal na brankářskou dvojici Igor Bobkov - Emil Garipov. A Bobkov se v minulé sezoně prosadil i do ruské reprezentace.

"Pohovory s trenéry i brankářskými kolegy mě teprve čekají. Upřímně jsem byl jejich zájmem trošku překvapen. Vím, jaké skvělé gólmany na soupisce mají. Ale pokud chtějí rozšířit konkurenci v brankovišti, jsem připraven," uvedl Hrubec.

Podobnou situaci již zažil v Třinci i Kunlunu. "Když jsem šel do Třince, také si mnozí klepali na čelo, že jdu na pozici gólmana číslo tři nebo čtyři. Jsem člověk, který by nechtěl jednou litovat, že něco nezkusil. Vyzkouším nové postupy, nové tréninky. Skvělí kolegové mě mohou posouvat dále. Nepřicházím s tím, že bych si smlouvu vyseděl na tribuně," podotkl.

Pokud se do branky Omsku dostane, bude si Hrubec muset zřejmě zvykat na jinou permanenci. "V Kunlunu jsem byl často pod palbou, tři zápasy po sobě napočítali statistici 50 střel na branku. V Omsku bude gólman v menší permanenci, nicméně potřebuje vytáhnout skvělý zákrok několikrát za utkání v klíčových momentech. Obecně má však tým ve všech řadách vynikající kvalitu, těším se," řekl rodák z Vimperku.

V týmu bude i další Čech

Stejně jako v minulém angažmá bude mít v týmu i krajana, v Avandardu to bude útočník Jiří Sekáč. "Bez diskuze je to skvělá zpráva. Jirka zná klub, navíc výborně ovládá jazyk. Já jsem výrazně vylepšil angličtinu, ale v ruštině mám ještě na čem pracovat. Na Sekyho se těším, bude to dobrý parťák," uvedl Hrubec.

Plný očekávání je i kvůli spolupráci se zkušeným kanadským koučem Bobem Hartleym, který v roce 2001 získal s Coloradem Stanleyův pohár. "Těším se hodně. Po příchodu do Kunlunu jsem se setkal s Curtem Fraserem, kterého beru za nejlepšího kouče kariéry. Lidský přístup, obrovská přirozená autorita. Do zápasu jsme nastupovali s tím, že chceme vyhrát především pro něj, což je v každém týmovém sportu velmi vzácná situace. Navázal na něj Alexej Kovaljov, což je zase veliká hokejová osobnost s velkým potenciálem. A nyní Bob Hartley. Jen další důvod k mému nadšení," přiznal.

Radost ze změny dresu má i z dalšího důvodu, Omsk je mu totiž sympatický dlouhodobě. "Tohle je na celé věci až trošku úsměvné. Klub mi byl sympatický dlouhodobě už kvůli tomu, že má jednoznačně nejhezčí logo z celé soutěže," pousmál se Hrubec, který si pochvaloval i zázemí Avangardu. "Během minulé sezony jsme během dvou dnů měli k dispozici například jejich posilovnu a část zázemí. Přestože také Kunlun může nabídnout skvělý komfort pro tým, tady jsem jednoduše zůstal stát s otevřenou pusou," dodal Hrubec.