Dynamu došla trpělivost, vrátí jej posily na vrchol?

Z vrcholných úspěchů, jako je zisk Gagarinova poháru, se dá čerpat poměrně dlouho. Podaří-li se vám to dokonce dvakrát během dvou sezon, stáváte se de facto nesmrtelnými. Ale všechno má své meze. Od posledního titulu uplynulo pět let a historicky první neúčast moskevského Dynama v play-off majitelům klubu definitivně otevřela oči. Ale pojďme odkrývat situaci na Avtozavodskaje postupně.

Dynamo během sovětské éry vždy hrálo až druhé housle za armádní ikonou CSKA, která svými dvaatřiceti tituly v sovětské éře nenechala nikoho na pochybách o tom, jak jsou karty nastaveny. Dynamo rozhodně svůj zvuk mělo, ostatně dotace z ministerstva vnitra či vliv samotné KGB podpořily zisk titulu hned v historicky první sezoně 1946/1947. Arkadij Černyšev se jako první úspěšný trenér nesmazatelně zapsal do historie a odstartoval postupnou cestu za pěti tituly v sovětské éře.



Na tu navázalo Dynamo dvěma triumfy v Superlize a již zmíněnými dvěma Gagarinovými poháry. To, co kdysi rozpoutal Černyšev, symbolicky prozatím uzavřel Oleg Znarok, bývalý útočník německého Freiburgu a lotyšské reprezentace, který se v roce 1996 zapsal do dějin, když jeho památný gól proti Švýcarsku v B divizi poslal Lotyše do elitní skupiny, ve které jsou dodnes. Jeho nekompromisní styl a důraz na týmovost přinesly své ovoce. Ostatně byl to Znarok, který se nebál projevit nezájem o účast Alexandra Ovečkina v týmu při výluce NHL se slovy "My tu žádné hvězdy nepotřebujeme". Následně si ovšem uvědomil, kdo tahá v Dynamu za nitky a Ovieho se ujal. Znarok vytvořil z Dynama skvěle fungující tým, který v letech 2012 a 2013 dokráčel až na vrchol.

To už je ovšem z hlediska dnešní doby historie a Dynamo chce zpátky na výsluní. Po zatím nejhorší sezoně, kdy se tým nedostal poprvé do play-off KHL, se rozhodlo vedení praštit do stolu a v Moskvě se začalo nakupovat. Dynamo je zatím suverénně nejaktivnější na přestupovém trhu.



Jako první přichází Vadim Šipačov. Ten prožil zvláštní sezonu. Po zisku "Gagarina" v Petrohradu se s velkou pompou rozlétl vstříc snové kariéře v NHL, jako třicátník se zkušenostmi a jménem cítil, že to bude jeho rok, ale mýlil se. NHL s ním učinila krátký proces. Po návratu ze zámoří se sice dobře začlenil zpět do týmu SKA, ale s ním obhájit nedokázal, navíc na olympijském turnaji potupně vypadl z nominace. Odchod do nově budovaného Dynama je pro něj tím nejlepším možným řešením. Dostane novou šanci stát se ofenzivní hvězdou číslo jedna a nebude se rvát o místo v sestavě s Pavlem Dacjukem a dalšími hvězdami. Jde jen o to, zdali svou novou šanci využije.



Další významnou posilou ofenzivy je Dmitri Kagarlitsky. Kapitán Severstalu, který letos v sérii s Petrohradem zanechal určitě pozitivní dojem, je ideální volbou. V 28 letech je v nejlepším období a posun do týmu s mistrovskými ambicemi mu může jedině pomoci. Je rychlý, šikovný, gólový a dokáže strhnout ostatní. Z hlediska Dynama je to výborný tah. Jako dobrý tah by se mělo projevit i angažování Maxima Afinogenova, který se tak po 25 letech vrací do svého mateřského klubu. Bude "duchovním vůdcem", mentorem, ikonou, lákadlem pro fanoušky a navíc i v 38 letech má z herního hlediska co nabídnout. Afinogenov má před sebou ještě dvě dobré sezóny.

To je jen hlavní část "perestrojky", která samozřejmě ještě sama o sobě úspěch nezaručí, nicméně jde o to, že po letech hledání se konečně někdo nebál udělat rázný krok. Dynamo dělá maximum pro to, aby se zařadilo zpět mezi hlavní favority na zisk Poháru. Teď toho jen využít.

Autorem je Ondřej Voršilka, komentátor televizní stanice Sport 1, která Kontinentální hokejovou ligu vysílá.