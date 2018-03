Furch s Omskem slaví postup do play off!

Hokejisté Omsku s českým brankářem Dominikem Furchem proklouzli díky gólu přesně minutu před koncem posledního zápasu základní části do play off Kontinentální ligy. Trefa Semjona Košeleva rozhodla o vítězství Avangardu 4:3 v Astaně nedlouho poté, co se hosté za nerozhodného stavu rozhodli pro power play, protože k postupu potřebovali tříbodové vítězství.

Takto zbyl ve Východní konferenci o bod Černý Petr na Novosibirsk, jemuž se stala osudnou domácí porážka 1:4 od Čeljabinsku. Ze zaváhání Sibiru totiž v posledním hracím dnu profitoval i Chabarovsk, který uhrál zásluhou Michala Jordána bod při porážce 1:2 po nájezdech ve Vladivostoku. Český obránce se v úvodu druhé třetiny postaral teprve druhým gólem v sezoně o vyrovnání.

Furch zasáhl do zápasu s Barysem až jako náhradník, poté co v první třetině jeho kolega Oleg Šilin během necelých dvou minut dvakrát inkasoval a domácí otočili skóre. Brankář českého olympijského výběru ještě těsně před první přestávkou také dostal gól, pak už byl neprůstřelný a jeho spoluhráčům se povedl obrat.

Mezi střelce se zapsal i nejproduktivnější Čech v soutěži Jiří Sekáč, ale v duelu divizních lídrů jeho Kazaň prohrála v Ufě 2:4. Účastník olympiády v Pchjongčchangu si bilanci v základní části vylepšil o 16. gól a 42. bod.

Ve Východní konferenci už jsou známé všechny čtvrtfinálové dvojice. V 1. kole play off se utkají Kazaň - Chabarovsk, Ufa - Omsk, Čeljabinsk - Nižněkamsk a Jekatěrinburg - Magnitogorsk.