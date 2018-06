"Gagarin" je v Česku! Obětoval bych pro něj cokoliv, hlásí Sekáč

Na konci uplynulé sezony dosáhl velkého úspěchu. Ve finálových zápasech KHL se pral jako lev se soupeři i vlastním zraněním a za své úsilí byl nakonec odměněn. Mohl si totiž obtěžkat Gagarinův pohár pro vítěze celé soutěže. Velká trofej za ním teď dorazila do Čech, a tak má hokejista Jiří Sekáč skvělou možnost, jak cenný triumf znovu oslavit. "Chci si velký úspěch vychutnat s lidmi, kteří mě podporovali," řekl samotný hráč, jenž na "Gagarina" nedá dopustit. "Pokaždé se mi rozzáří obličej, jakmile pohár vidím," usmíval se.

Před dvěma měsíci se radoval z ohromné mety, když jako devátý Čech vyhrál prestižní KHL. Triumf navíc hřál o to víc, že Sekáč laboroval se zlomeninou ruky. Do finálových mačů se ale dal do kupy a pomohl Kazani ke třetímu zisku Gagarinova poháru.

O svou ruku se při velkolepých oslavách nebál, byl rád, že u takových okamžiků vůbec může být. Zlomeninu utrpěl v sérii s Magnitogorskem a dlouho to vypadalo na stopku do konce sezony.

"Naskočit bylo hrozně těžké. Všichni jeli na maximum, já deset dní jen občas šlapal na kole. Ale nějak jsem to zvládl. Když jsem ho po posledním finále zvedal nad hlavu, o zraněnou ruku jsem se nebál. Ale měl jsem strach, abych nespadl na záda. Zápasy stály strašně moc sil. Bylo to šílené," popisoval pro hokej.cz.

Nejhorší scénář však byl zažehnán a bývalý hráč Montrealu, Anaheimu nebo Arizony zažíval vítězné pocity přímo na ledě. Pak si se spoluhráči užili velkolepé oslavy i mimo hrací plochu. "První oslavy proběhly hned, druhé po mistrovství světa. Přijeli jsme do Kazaně, kde jsme absolvovali cestu otevřeným autobusem po městě. S fanoušky jsme si to parádně užili," konstatoval.

Nechyběla ani týmová večeře, jíž se účastnili hráči, jejich rodinní příslušníci i všichni ostatní zaměstnanci klubu. Hokejisté byli dokonce přijati na audienci u samotného prezidenta Tatarstánu. Kvůli špatnému počasí nevyšel jen plánovaný koncert.

Co čeká "Gagarina" v Čechách? Malí hokejisté a rodinná oslava

Teď se slavný Gagarinův pohár ukáže i v České republice. A na oslavy ve své domovině se Sekáč těší zdaleka nejvíc. I když příjezdu trofeje předcházela spousta plánování, podle českého hokejisty to stálo za to.

"My hráči jsme si mohli říci, který termín by nám vyhovoval. Dal jsem určité varianty, nakonec vyšla ta, s níž jsem vůbec nepočítal. Ale to nevadí, bylo mi to jedno. Pro Gagarinův pohár bych obětoval cokoli a klidně na něj čekal celé léto. Znamená pro mě největší úspěch kariéry. Pokaždé se mi rozzáří obličej, jakmile pohár vidím," přiznal.

A poodkryl i plány, které s "Gagarinem" má. "Z pražského letiště jsme jeli do Tachova, pak budeme také v Mariánských Lázních a v Aši, kde jsem se narodil. Oslavíme to na chatě, čeká nás i akce s kamarády, dorazí kluci z Kladna a tak. Chci si velký úspěch vychutnat s lidmi, kteří mě podporovali. Tedy s rodinou a se známými. Strašně jsem se těšil, že pohár dorazí do Česka. Teď ho mám jen pro sebe a známé."

"Aby se akce povedla, museli jsme mít souhlas KHL a řadu dalších povolení. Tenhle originál opustil Rusko vůbec poprvé. Nechtěl jsem nic velkého. O našem vítězství se tady skoro nepsalo, ani nevím, jestli by to někoho zajímalo," řekl Sekáč, jehož vítězství se mezi přípravami na světový šampionát tak trochu "ztratilo" a zapadlo.

S pohárem se ukáže jen před malými hokejisty. Pro veřejnost nic nenaplánoval. "Jsem moc šťastný, že to vyšlo. Po sezoně ještě odpočívám, brzy začnu s tréninkem. Ale ten počká. Teď si ještě jednou vychutnám radost z toho, co se nám v Kazani letos povedlo," uzavřel.