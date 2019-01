Hanzl se při kanonádě blýskl třemi body.

Robin Hanzl skóroval v Kontinentální hokejové lize už po 33 sekundách zápasu a devátým gólem v sezoně pomohl moskevskému Spartaku k vysokému domácímu vítězství 6:1 nad Torpedem Nižnij Novgorod. Reprezentační útočník přidal ještě dvě asistence a s 26 body se v kanadském bodování českých hráčů posunul na druhé místo za Jiřího Sekáče z Kazaně.

Hanzl v úvodní minutě duelu doklepl puk do sítě po rychlém protiútoku, posléze se podílel i na třetím a šestém gólu Spartaku. Tři body v utkání si v KHL připsal poprvé. Moskevský tým bodoval potřetí za sebou a v tabulce Západní konference si upevnil postupové místo do play off.