Hokejový útočník Matěj Stránský končí v Čerepovci.

Hokejový útočník Matěj Stránský předčasně končí v angažmá v Čerepovci. Severstal na svém oficiálním webu oznámil, že se s pětadvacetiletým českým hráčem domluvil na ukončení smlouvy.

Stránský přišel do ruského klubu loni po sedmi letech strávených v zámoří a v KHL odehrál včetně play off 63 zápasů, ve kterých vstřelil 12 branek a přidal sedm asistencí. V aktuální sezoně odehrál odchovanec Vítkovic 17 utkání (3+3).

"O Matěje je zájem z několika klubů v Evropě, budeme se tím zabývat. Dosud byl hráčem Čerepovce, pro nás byla klíčová dohoda o ukončení smlouvy. Teď se zaměříme na to, co bude dál. Matěj je stále v Rusku, jsme v kontaktu. Řešíme to," uvedl hráčův zástupce Robert Spálenka pro hokej.cz.