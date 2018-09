Jaké jsou šance Slovanu na postup do play-off?

Nalézt relevantní odpověď na tuto otázku a nelhat, nefabulovat či jen čistě nespekulovat je úkol hodný věštírny v Delfách, ale jelikož jsou výzvy kořením života, pojďme na to.

Začněme fatalisticky. KHL již nějaký čas škrtí kohoutky blahodárného černého zlata a naoko slabé týmy, které jsou ale ve skutečnosti slabé především ekonomicky, škrtá ze svého seznamu nekompromisní rukou kata Mydláře. Slovan valných výsledků v minulých sezónách upřímně nedosahoval, ale ze strategických důvodů ho Moskva v lize potřebuje. Slovan v posledních letech k vlastní nevýkonnosti sportovní přidával i tu ekonomickou, takže většinou po pár měsících od startu v Moskvě zazvonil telefon a jelo se dál. Je ale důležité, že pozice ikonického bratislavského klubu v jedné z nejlepších světových soutěží je stabilní, i když to tak mnohdy nevypadá. Shrňme to tedy tak, že Slovan do KHL patří a patřit určitě i nadále bude.

A nyní zpět k hlavní otázce. Play-off. Základem všeho je tým, který se jako před každou sezonou radikálně proměnil. Ale troufám si tvrdit, že tahy Slovanu na přestupovém trhu byly tentokrát opravdu dobré. Základem úspěchu je trenér. Vlado Országh je podle mnohých trenérem přeceňovaným a je pravda, že své kvality musí teprve ukázat, ale je to tah postavený na důvěře a na vlastenectví slovenských fanoušků. Poprvé na lavičku Slovanu usedl v KHL Slovák. Proč to trvalo tak dlouho? Osobně považuji Slovan vedle halušek s brynzou a podtatranskej električky za něco opravdu slovenského. Slováci mají slovenské věci rádi a věří jim. Országh je mladý, cílevědomý a charismatický. Proč by to nemělo fungovat? Stačí, když nastaví v týmu dobrou atmosféru. Hráči nejsou děcka a dobře vědí, co mají dělat. Tedy za předpokladu, že jim bude chodit plat, ale to jsem zase odbočil.

Országh dostává šanci, která mu může změnit už tak bohatou hokejovou kariéru. Hned za trenérem je nejpodstatnějším článkem týmu gólman. A hle, zase Slovák. Marek Čiliak se může stát opravdovou hvězdou. Hokejové úspěchy se nedají označovat za spanilé jízdy jednoho muže, ale minimálně si myslím, že poslední tituly Komety Brno měly v brankáři dost zásadní oporu. Důležité je, že se zatím i přes kolísavé výkony dobře jeví oba gólmani, tedy i Jakub Štěpánek, který ve všech třech zápasech, ve kterých dostal v nové sezoně příležitost, nezklamal a byl svému týmu oporou. Dovedu si představit posilu do obrany, konstruktivního beka do přesilovky. V útoku se projeví nová jména. Rudolf Červený patřil v extralize ke špičce. Na KHL si musí zvyknout, na tempo, důraz, ale je to chytrý a šikovný útočník v ideální fázi kariéry. Skvěle se prezentoval mladík Liška. Chad Rau, Patrik Virta, Jeff Taffe, v KHL prověřená kvalita. Dejme všem čas, potenciál mají.

To, že Slovan nepřivezl více bodů z prvního tripu, za problém nepovažuji, cesta za Ural je náročná v každé fázi sezony, natož v úvodu. Pro Slovan to byl dobrý test, aby si uvědomil, že góly je nutné dávat, a nikoli dostávat. Nicméně tyto body chybět nebudou. Chyběly by ovšem body ztracené zbytečně tak, jak to Slovan umí, viz loni doma s Jugrou, Spartakem či Nižněkamskem. Už se nesmí stát, že Slovan prohraje osm zápasů v řadě, dostane "bůra" v Rize nebo osmičku v odvetě na Spartaku. Slovan si může dovolit výpadky, nikoli však krize. První tři venkovní zápasy ukázaly, že Slovan má potenciál, dobře namíchaný tým, ale zatím ho neumí použít. Skóre 3:11 a jediný bod do tabulky je opravdu málo, ale není důvod panikařit. V systému dvoubodových přídělů bude výraznější konkurence a nebudou vznikat příliš velké rozestupy.

Slovan letos do play-off postoupí. Ostatně kdy jindy? V Západní konferenci je dvanáct týmů, ze kterých osm postupuje. Jasně, je to vyrovnaná liga, každý může porazit každého, ale jestli za sebou Slovan nedokáže nechat Rigu, Čerepovec, Dynamo Minsk či Viťaz, bude třeba má tvrzení z úvodu přehodnotit.

Autorem je Ondřej Voršilka, komentátor televizní stanice Sport 1, která Kontinentální hokejovou ligu vysílá.