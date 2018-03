KHL připravuje finálové jeviště. I s českými herci

Brána do finále obou konferencí KHL je definitivně uzavřena, zámek zamčený a kolbiště posledních konfrontací semifinálových bitev vyklizena. Byl to boj a až v nejzazší možné fázi známe posledního postupujícího. Tím je - pro mnohé překvapivě - Traktor Čeljabinsk s excelentním Pavlem Francouzem v brankovišti.

Ufa vstupovala do druhého kola jako jasný favorit na postup. Skvělému útoku Salavatu Yulaev dominují tři Seveřané v čele s tvořivým Linusem Omarkem, který svého času pobouřil NHL neotřelými kousky s hokejkou, dále tvrďák Teemu Hartikainen a multifunkční Joonas Kempainen. Jenže právě finsko-švédská trojka zůstala za očekáváním stejně, jako kanadský reprezentační gólman Ben Scrivens či vychvalovaný konstruktivní zadák Philip Larsen. Ufa doplatila na to, že nikdy nezafungovala ve správnou chvíli.



Prohrála první zápas, čímž dostala Traktor do hry. Horko těžko vyrovnala v prodloužení, aby opět padla na ledě soupeře 1:4. Ačkoli Ufa v každém zápase soupeře přestřílela, předvedla až příliš mnoho krizovek. Tou největší byla druhá třetina šestého utkání na ledě Traktoru, kterou prohrála ostudně 1:6. V sedmém utkání se naplno projevil faktor Francouz, který skvělým výkonem podržel svůj tým i přesto, že kolem něj tu a tam cinkaly tyčky a závar v posledních vteřinách utkání by asi nepřál ani svému největšímu nepříteli.



Z pohledu českého fanouška, který zrovna neusíná v zelenomodrých peřinách, je to pozitivní výsledek, neboť nás čeká hodně zajímavé finále Východu, ve kterém dojde k přímé konfrontaci dvou českých reprezentantů. Útočníka Jiřího Sekáče v dresu Kazaně a právě Pavla Francouze v brance Traktoru. Oba prožívají skvělé sezony a bude hodně zajímavé sledovat, který z nich se bude na konci radovat z možnosti utkat se o Gagarinův pohár.

Západní konference pak slibuje tradiční souboj dvou bývalých armádních titánů, SKA Petrohradu a CSKA Moskva. Tam sice českou stopu letos nenajdeme, ale rozhodně je to dvojice, která slibuje nadstandardní hokejovou podívanou. Narazí na sebe nejlepší útok a nejlepší obrana v lize. Dva týmy, které tvořily páteř zlatého ruského olympijského celku v Jižní Koreji. Ilja Kovalčuk prohlásil, že ho čeká posledních pár let kariéry, přičemž hodlá usilovat o NHL. Je tedy možné, že o Gagarinův pohár zabojuje naposledy. Po boku Pavla Dacjuka, jedné z nejvýraznějších hokejových legend Ruska. Závěr sezóny v KHL rozhodně stojí za pozornost.

Autorem je Ondřej Voršilka, komentátor televizní stanice Sport 1, která Kontinentální hokejovou ligu vysílá.