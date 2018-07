Nad Tatrou se ještě neblýská, ale něco se již chystá

Bratislavský Slovan si rozhodně poklidné léto neužívá. Co léto, Slovan si neužívá klid již od konce nepříliš úspěšné minulé sezony.

Přes turbulence v ekonomickém chodu klubu, přes opadající zájem publika či rozkoly v rámci vnitřních vztahů se bratislavská hokejová organizace číslo jedna dokázala udržet mezi evropskou a de facto interkontinentální smetánkou. Tedy v KHL. To ale stále, byť se blíží srpen, neznamená, že vše je v nejlepším pořádku.

Slovan dává dohromady nejen finance, ale také další poměrně zásadní položku, bez které by se hrála liga celkem složitě, totiž samotný tým. Dlouho to vypadalo všelijak a jednání s posilami zastíral dusivý oblak tajemství. Nyní se začíná přeci jen nad Bratislavou vyjasňovat.

Do branky přichází Marek Čiliak, který brněnské Kometě dva roky po sobě vychytal český extraligový titul. Těžko tomu věřit, ale možná to vypadá, že by Slovan mohl disponovat konečně opravdu stabilní brankářskou jedničkou. Podle mě doposud jednoznačně nejlepší manévr na přestupovém trhu v podání Slovanu Bratislava. Druhým gólmanem je zkušený Čech Jakub Štěpánek.

Do role pilířů defensivy by se teoreticky mohli vyprofilovat zkušení Meszároš, Sersen, Švarný či Nicholas Shchaus. Nicméně v případě obrany to v KHL není vždy o zkušenostech, ale o dynamice, síle a dravosti. Dost zásadní otázkou tak bude výkonnost mladých beků Kloka, Heděry či Bačíka.

Jako klíčová by se mohla jevit dohoda na nové smlouvě s Michalem Řepíkem či angažování dravého Rudolfa Červeného, který patřil v loňském ročníku extraligy v dresu Mountfieldu k nejlepší útočníkům v Česku. Z Kunlunu se vrací Kanaďan Kyle Chipchura, který si ve Slovanu v minulosti vytvořil dobrou auru, v jednání jsou kontrakty s Patrikem Virtou, Jeffem Taffem či Marekem Viedenským. Všichni mohou být velmi platní.

Slovan ale bude potřebovat ještě něco navíc aby se opět dokázal probít do play-off. Dobré vnitřní klima, stabilitu nejen finanční, ale i morální a cizinci musí tahat za jeden provaz se Slováky a v neposlední řadě podporu fanoušků i v horších časech, které zcela jistě přijdou. Důležitý bude start sezóny, který Slovanu tradičně moc nevychází. Já osobně ale věřím, že tenhle Slovan bude úspěšný.

Autorem je Ondřej Voršilka, komentátor televizní stanice Sport 1, která Kontinentální hokejovou ligu vysílá.