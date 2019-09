Nezvyklá odměna. V ruském týmu obdrží nejlepší hráč AK-47

Plyšák pro štěstí, speciálně upravená helma nebo třeba medaile. To je výčet předmětů, které se v hokejových kabinách předávají nejlepšímu hráči utkání. V ruském Iževsku však tuto tradici povýšili na zcela jiný level. Muž zápasu obdrží kalašnikov.

Ižstal Iževsk je tým, který hraje v druhé nejvyšší ruské lize, tzv. Vyšší hokejová liga. Jedná se o město, které čítá kolem šesti set tisíci obyvateli. Ještě donedávna o něm ve světě moc slyšet nebylo, to se ale změnilo poté, co trenér přišel k hráčům do kabiny s AK-47 v ruce.

Russian Goalie, Saveli Kononov, received an AK-47 after being named player of the game by his teammates - WTF pic.twitter.com/2tVFskX3Ou