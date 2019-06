Pád "belasého" orla nikomu neprospěje

Odchod Slovanu z KHL prolétl mediálním prostorem jako balistická střela neudržovanou dřevostavbou a je to logické. V Česku a především na Slovensku tradiční klub generoval zájem a značně popularizoval soutěž jako takovou. Jeho odchod z ligy vnímám jako nešťastný a rozhodně to ani klubu, ani KHL nepřinese užitek.

Nechci hodnotit ekonomicky manažerské důvody a pohnutky, před vlastním prahem nechť si zametou jiní, každopádně co do sportovního aspektu, stejně jako významového aspektu pro ligu, je to větší ztráta, než jsme si možná v tuto chvíli schopni uvědomit. Slovan Bratislava nikdy nepatřil mezi favority, za sedm sezón se pouze dvakrát prokousal do play-off, kde nevyhrál ani jeden zápas a skončil vždy v prvním kole.

Navíc v posledních sezónách šel výkonnostně rapidně dolů, ale o to zase až tolik nejde. Úkol Slovanu spočíval především v tom, aby bavil fanoušky a důstojnou formou vítal na Slovensku jedny z nejlepších hráčů planety. Pro KHL byla Bratislava žádanou adresou, a když pominu prameny zájmů, které by nás dovedly až za zavřená okna samotného Kremlu, pro ligu bylo Slovensko významnou lokalitou.

KHL se od začátku prezentovala jako soutěž nadnárodní a tak by to mělo zůstat. Pomineme-li všechny ty Číny, Emiráty atd. (zase už moc míříme do Kremlu), naprosto bezesporu potřebuje liga expanzi i západním směrem. Slovensko jako západní hokejový národ bylo na mapě KHL nesmírně sympatické. Krásné město, stadion, letiště na dosah a takřka sto let tradice.

KHL je druhou nejlepší ligou světa a Slovensko je hrdým hokejovým národem. To je přece smysluplné spojení. Ať může za nezvládnutý management a odchod Slovanu z KHL kdokoli (to by bylo na další článek), se vší úctou ke slovenské lize, je to obrovská škoda.