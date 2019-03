Play-off je plné překvapení.

Boje o Gagarinův pohár jsou v plném proudu, play-off se blíží do své poloviny a nastává ideální čas podrobit ho lehké osobní hygieně. Možná vás notně překvapilo zaváhání Petrohradu, který prohrál první dva domácí zápasy čtvrtfinále konference se Spartakem, ale ono to vlastně ani velké překvapení není.

Jednak SKA moc začátky vyřazovacích bojů neumí, jen si vzpomeňte na loňskou sérii s Čerepovcem, kdy se v prvním utkání slavný Pitěr protrápil až do prodloužení, kde ho musel spasit nejstarší hráč na ledě Pavel Datsyuk v přesilovce. Nebo rok 2016 a prohra v prvním zápase s Lokomotivem. Ale co je asi podstatnější, Petrohrad letos nemá zdaleka takovou sílu jako před dvěma lety, kdy získal titul.

Letos skončí ve finále konference na štítu CSKA stejně jako loni. Možná vás také překvapuje jistá míra ztráty sebejistoty v případě Avtomobilistu, který všechny uchvátil v základní části svou spanilou jízdou, 18 vyhranými zápasy v řadě a pohledným ofenzivním hokejem. Jenomže ono nelze stoupat ke hvězdám donekonečna. Už závěr základní části ukázal, že Avtu dochází šťáva a i přes jednoznačný průlet prvním kolem 4:0 na zápasy s Traktorem je vidět, že ve chvíli, kdy se postaví do cesty protřelí mazáci z Ufy, už se tak zvolna Yekatu nedýchá.

Musíme si uvědomit, že Avtomobilist má takřka nulové zkušenosti s play-off, naopak Ufa s nezměněnou osou týmu během posledních let ano. Stejně tak může být pro někoho překvapivý konec Metallurgu Magnitogorsk. Kdo by to byl řekl, dvojnásobný vítěz Gagarinova poháru je ze hry po první rundě zápasů. Jenže Magnitka své úspěchy postavila až příliš na osobnostech. Fantastický útok Mozyakin-Kovář-Zaripov se rozpadl, ikonický kapitán stárne a Vasilij Košečkin už toho také zdaleka tolik nechytí. Sázka na zahraniční borce letos nevyšla a troufám si tvrdit, že v zaprášené oblasti za Uralem budou nuceni udělat řadu zásadních rozhodnutí.

Suverénně asi největší překvapení pro mnohé je ale expirace snu o čtvrtém poháru v Kazani. Obhájce titulu vyhořel ve čtyřech zápasech a z play-off se pakoval jako vůbec první tým. Ale pro mě osobně to až takové překvapení opět není. Vysvětlit se to dá jedním slovem. Avangard. Tým bez domova, hrající kvůli rekonstrukci stadionu tři tisíce kilometrů od svého města. Možná i to ale paradoxně dodává Jestřábům sílu.

Omsk v sezoně nezažil žádnou krizi, body sbíral kontinuálně, nedostával moc gólů, dvakrát porazil Petrohrad a u toho všeho dokázal předvádět i hezký hokej. Vydatně se pod to podepisuje zkušený kanadský kouč Bob Hartley, který dovedl v roce 2001 Colorado ke Stanley Cupu a má šanci v KHL vystoupat až na vrchol. Stejně jako svého času Mike Keenan. Stále je tu ale CSKA. Můj tip na finále: CSKA Moskva - Avnagard Omsk 4:3 na zápasy.