Trenér obviněný z rasismu se vrací. Povede i brankáře Kováře

Kanadský trenér Bill Peters, který loni v listopadu po obvinění z rasistického chování skončil v Calgary, bude působit v Kontinentální lize. K hokeji se vrátí jako kouč Jekatěrinburgu, kde patří k oporám brankář Jakub Kovář.

Peters rezignoval v kanadském klubu poté, co ho z rasistických urážek obvinil bývalý svěřenec Akim Aliu. Hokejista nigerijského původu pod ním hrál v sezoně 2009/10 v Rockford IceHogs, farmářském týmu Chicaga Blackhawks. Aliu uvedl, že Peters v jeho přítomnosti několikrát použil slovo "negr", protože se mu nelíbila hudba, kterou pouštěl v kabině.

"Myslím, že postupem času všichni rosteme a stáváme se lepší verzí sama sebe. U mě je to stejné. Zkušenosti jsou poučné," řekl Peters během videokonference s ruskými médii. Kdy se bude moci do KHL zapojit, to kvůli pandemii koronaviru netuší.

"To, o čem jsem mluvil, je stejné, jako nyní zažíváme s celosvětovou pandemií. Zkouší nás a věřím, že z toho vyjdeme jako lepší lidé, citlivější k sobě navzájem a trpělivější," dodal třiapadesátiletý kouč.

Calgary do loňska trénoval Peters druhou sezonu, předtím vedl čtyři roky Carolinu. Podílel se také na triumfech Kanady na mistrovství světa v letech 2015 a 2016 i vítězství na Světovém poháru.