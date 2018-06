Útočník Kazaně řídil v opilosti taxík. Řidič jel pomalu, hájí se

Stát se šampionem KHL a získat Gagarinův pohár není jednoduchá záležitost. Když už se ale poštěstí, je potřeba úspěch náležitě oslavit. Hokejisté Kazaně, letošní vítězové, se oslav chopili více než důstojně. Nechyběly tradiční zelené vlajky nebo tradiční jízda autobusem bez střechy. Jeden člen vítězného týmu přeci jen vyčníval.

AK Bars Kazaň, jehož členem je také český útočník Jiří Sekáč, zvítězil v Kontinentální hokejové lize po sedmi letech. Poslední úspěchy se datují do roku 2009 a 2010, kdy titul obhájili. S oslavami to přepískl útočník Jaroslav Kosov, který se opilý rozhodl usednout za volant. Nejednalo se však o jeho automobil, ale o taxi, ve kterém se původně vezl.

Bohužel pro útočníka Kazaně si jeho počínání všimla policejní hlídka, která ho zastavila a podrobila kontrole. "U dotyčného šoféra byla zjištěna přítomnost alkoholu v krvi," potvrdila agentura Tatar Inform.

Čtyřiadvacetiletý Rus nejprve nastoupil jako spolujezdec. Styl jízdy řidiče mu ale přišel příliš pomalý, a tak se rozhodl, že se s taxikářem vymění. Incident okomentovalo také vedení kazašského klubu. Situace je pro Kosova nepříznivá také proto, že měl s Kazaní po sezoně prodloužit smlouvu.

Kosov zůstával veselý, přestože ho odchytla policie.

For today's very, very KHL news, here is a picture of Ak Bars player Yaroslav Kosov, being pulled over by cops for drunk driving, still in his gold champion's jersey. pic.twitter.com/LKfROWaXyt