Útočník reprezentace míří v KHL jinam! Zvyšuje šance na play off

Hokejový útočník Michal Řepík se stěhuje ze Slovanu Bratislava do Podolsku. Uvedly to oficiální stránky Viťazu. Devětadvacetiletý bývalý hráč Lva Praha a Čeljabinsku si tak vyzkouší dres čtvrtého klubu v Kontinentální lize. V barvách Podolsku bude mít český reprezentant šanci na účast v play off.

Řepík podobným způsobem opustil Slovan i v minulé sezoně, kterou od konce ledna dohrál v pražské Spartě. Následně se do Slovanu vrátil a v této sezoně je s 21 body za deset branek a 11 asistencí z 42 utkání druhým nejproduktivnějším hráčem týmu za Američanem Jeffem Taffem. Slovan je v Západní konferenci poslední s 23 body z 42 utkání a má na osmý Podolsk ztrátu 20 bodů. V KHL se za vítězství v základní hrací době udělují dva body.

Řepík si v KHL připsal ve 219 duelech včetně play off 79 bodů za 39 gólů a 40 přihrávek. Účastník posledních tří mistrovství světa i únorových olympijských her v Pchjongčchangu má na kontě také 72 utkání a 20 bodů za devět tref a 11 asistencí v NHL v dresu Floridy, která si jej v roce 2007 vybrala v druhém kole draftu na 40. místě.

Do Evropy se Řepík vrátil v roce 2012, kdy na dva roky zamířil do kádru tehdejšího českého účastníka KHL Lva Praha. Po konci klubu v soutěži se přesunul do Finska do Pelicans Lahti, následně přestoupil do Švýcarska do Zugu. V sezoně 2015/16 pomohl k historickému titulu Liberci, odkud odešel do Čeljabinsku. Za ten sehrál kvůli zranění jen dva zápasy a zamířil do Sparty. Tam se v minulém ročníku na čas vrátil se Slovanu.

V české reprezentaci má na kontě 60 utkání a 20 branek. V tomto ročníku za ni sehrál tři utkání na listopadovém turnaji Karjala a připsal si dva body za gól a asistenci. V Podolsku se potká i s jedním krajanem, obráncem Vojtěchem Mozíkem.